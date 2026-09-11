Верховный Суд отменил увольнение трех судей Киевского апелляционного суда, уличенных в получении взятки в размере 35 тысяч долларов, - Шабунин
Верховный Суд отменил решение Высшего совета правосудия (ВСП) об увольнении трех судей Киевского апелляционного суда — Игоря Палленика, Юрия Сливы и Виктора Глиняного, которых НАБУ и САП уличили в получении взятки в размере 35 тысяч долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин
"Суперреформированный Верховный суд отменил решение об увольнении трех судей, которых НАБУ и САП уличили в получении взятки в размере 35 тысяч долларов.
Эти судьи Киевского апелляционного суда передавали друг другу деньги в пакетах из-под виски и кофе.
Более 100 тысяч долларов было найдено у одного из, бляха, судей дома, расфасованными в другие пакеты из-под кофе. Один из служителей Момоны во время обыска спрятал такой пакет за пазухой", — говорится в сообщении.
Шабунин отметил, что Большая палата Верховного суда отменила увольнение судей, в частности, из-за процедурных нарушений при рассмотрении вопроса об увольнении — ненадлежащего заслушивания судей и назначения рассмотрения на время, которое они считали неудобным.
"Это хороший пример того, как судебная мафия в Верховном суде защищает свои метастазы в Киевском апелляционном суде.
Я до сих пор не могу поверить, что черти в мантиях делают все это вот так открыто, не прячась, откровенно плюют в глаза израненному войной народу.
Вспоминайте об этом безобразии каждый раз, когда слышите очередные "экспертные" заявления о необходимости согласования реформ с профессиональным судебным сообществом.
Вот так выглядит это профессиональное судебное сообщество в Верховном Суде", — подчеркнул Шабунин.
Что этому предшествовало?
30 ноября 2023 года прокуроры САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
По информации СМИ, в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева уличены заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, судьи Юрий Слива, Вячеслав Дзюбин и Игорь Палленник.
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