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Новости Борьба с коррупцией Взяточники
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Верховный Суд отменил увольнение трех судей Киевского апелляционного суда, уличенных в получении взятки в размере 35 тысяч долларов, - Шабунин

Верховный Суд отменил увольнение трёх судей Киевского апелляционного суда, уличенных во взяточничестве

Верховный Суд отменил решение Высшего совета правосудия (ВСП) об увольнении трех судей Киевского апелляционного суда — Игоря Палленика, Юрия Сливы и Виктора Глиняного, которых НАБУ и САП уличили в получении взятки в размере 35 тысяч долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин

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"Суперреформированный Верховный суд отменил решение об увольнении трех судей, которых НАБУ и САП уличили в получении взятки в размере 35 тысяч долларов.

Эти судьи Киевского апелляционного суда передавали друг другу деньги в пакетах из-под виски и кофе.

Более 100 тысяч долларов было найдено у одного из, бляха, судей дома, расфасованными в другие пакеты из-под кофе. Один из служителей Момоны во время обыска спрятал такой пакет за пазухой", — говорится в сообщении.

Шабунин отметил, что Большая палата Верховного суда отменила увольнение судей, в частности, из-за процедурных нарушений при рассмотрении вопроса об увольнении — ненадлежащего заслушивания судей и назначения рассмотрения на время, которое они считали неудобным.

"Это хороший пример того, как судебная мафия в Верховном суде защищает свои метастазы в Киевском апелляционном суде.

Я до сих пор не могу поверить, что черти в мантиях делают все это вот так открыто, не прячась, откровенно плюют в глаза израненному войной народу.

Вспоминайте об этом безобразии каждый раз, когда слышите очередные "экспертные" заявления о необходимости согласования реформ с профессиональным судебным сообществом.

Вот так выглядит это профессиональное судебное сообщество в Верховном Суде", — подчеркнул Шабунин.

Что этому предшествовало?

30 ноября 2023 года прокуроры САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По информации СМИ, в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева уличены заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, судьи Юрий Слива, Вячеслав Дзюбин и Игорь Палленник.

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Автор: 

взятка (6395) Верховный Суд (1138) судья (2736) Апелляционный суд (436)
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Топ комментарии
+26
Скасували звільнення злочинців через те, що розгляд був у час, який для них був незручним??? Ці покидьки з Верховного суду знущаються над всією країною!
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11.09.2026 13:30 Ответить
+14
Верещучка й досі не розуміє, що мав на увазі Байден, коли говорив про корупцію?
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11.09.2026 13:30 Ответить
+13
все законно які питання ? тільки дронами і статуетками можно перемогти корупцію .
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11.09.2026 13:27 Ответить

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