У Бельгії не підтримують перенесення заморожених активів РФ з Euroclear до структури під контролем ЄС, - ЗМІ

У Бельгії не підтримують перенесення коштів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України.

Про це "Суспільному" розповів бельгійський посадовець, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Брюсселя

Минулого тижня в інтервʼю Euronews міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Євросоюз може змінити тримача російських заморожених активів з Бельгії на ЄС.

Однак бельгійський посадовець повідомив, що їхня позиція лишається незмінною.

"Будь-яка пропозиція щодо заморожених російських активів має передбачати повне та юридично бездоганне рішення, яке охоплюватиме як активи, так і зобов'язання компанії "Euroclear" та бельгійської держави", - сказав посадовець.

При цьому, за словами посадовця, необхідно також повною мірою врахувати юридичні ризики, пов'язані з судовими провадженнями в Росії, зокрема з рішенням, "винесеним російським судом у липні в рамках апеляційного розгляду".

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Що передувало?

Низка країн Євросоюзу закликає Брюссель повернутися до питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Дискусія активізувалася на тлі потреби забезпечити подальше фінансування України та пошуку в ЄС механізму, який дозволив би використати російські державні кошти.

Раніше йшлося приблизно про 200 млрд євро заморожених суверенних активів РФ у Європі, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Водночас у Кремлі пригрозили юридичним переслідуванням у разі використання заморожених російських активів для фінансування України.

В уряді Бельгії виступили проти використання заморожених російських активів для підтримки України.

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