УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12412 відвідувачів онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ
3 880 69

У Бельгії виступають проти передачі заморожених активів РФ Україні: "Не підлягає обговоренню"

У Бельгії відмовляються від ідеї передати заморожені активи РФ Україні

В уряді Бельгії виступають проти використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv/

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені. ... Наш прем’єр-міністр стоятиме на своєму", - заявив він.

Цього тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію розглянути нові способи використання близько 200 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України.

Зазначивши, що позиція Бельгії викликала невдоволення, він окремо розкритикував країни Балтії, які є найактивнішими прихильниками репараційної позики, за те, що вони відмовляються відмовитися від цієї ідеї.

"Їм також варто бути обережнішими, постійно повертаючись до цього питання і заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це мудро", - додав Франкен.

Він зазначив, що Бельгія надає значну підтримку Литві, Латвії та Естонії.

Читайте: Єврокомісія не отримувала лист від 4 держав ЄС щодо використання заморожених активів РФ для України

Що передувало?

  • Низка країн Євросоюзу закликає Брюссель повернутися до питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Дискусія активізувалася на тлі потреби забезпечити подальше фінансування України та пошуку в ЄС механізму, який дозволив би використати російські державні кошти.
  • Раніше йшлося приблизно про 200 млрд євро заморожених суверенних активів РФ у Європі, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.
  • Водночас у Кремлі пригрозили юридичним переслідуванням у разі використання заморожених російських активів для фінансування України.

Також читайте: Посилення ППО та Drone Deal: Зеленський провів переговори з міністром закордонних справ Бельгії

Автор: 

Бельгія (441) заморожені активи (717)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
хто б сумнівався...краще було би якби російські танки проїхали бельгією
показати весь коментар
31.08.2026 14:15 Відповісти
+11
Ну, то Бельгія на цих активах заробляє. У той час як Нідерланди, Данія допомагають Україні зі своїх власних ресурсів, Бельгія просто ділить прибуток від арештованих російських активів між власним бюджетом і українським. Тобто - Бельгія має профіт від санкцій, від можливості не віддавати РФ прибуток від арештованих активів.
показати весь коментар
31.08.2026 14:18 Відповісти
+10
Бельгійці хочуть поділити відповідальність з іншими державами Європи.
показати весь коментар
31.08.2026 14:16 Відповісти

Завантаження...

 
 