У Бельгії виступають проти передачі заморожених активів РФ Україні: "Не підлягає обговоренню"

В уряді Бельгії виступають проти використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv/

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Подробиці

"Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені. ... Наш прем’єр-міністр стоятиме на своєму", - заявив він.

Цього тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію розглянути нові способи використання близько 200 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України.

Зазначивши, що позиція Бельгії викликала невдоволення, він окремо розкритикував країни Балтії, які є найактивнішими прихильниками репараційної позики, за те, що вони відмовляються відмовитися від цієї ідеї.

"Їм також варто бути обережнішими, постійно повертаючись до цього питання і заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це мудро", - додав Франкен.

Він зазначив, що Бельгія надає значну підтримку Литві, Латвії та Естонії.

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Що передувало?

Низка країн Євросоюзу закликає Брюссель повернутися до питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Дискусія активізувалася на тлі потреби забезпечити подальше фінансування України та пошуку в ЄС механізму, який дозволив би використати російські державні кошти.

Раніше йшлося приблизно про 200 млрд євро заморожених суверенних активів РФ у Європі, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Водночас у Кремлі пригрозили юридичним переслідуванням у разі використання заморожених російських активів для фінансування України.

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