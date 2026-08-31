В Бельгии выступают против передачи замороженных активов РФ Украине: "Не подлежит обсуждению"

В правительстве Бельгии выступают против использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом заявил министр обороны Тео Франкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv/

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"Этот вопрос не подлежит обсуждению, дверь закрыта. ... Наш премьер-министр будет стоять на своем", — заявил он.

На этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Европейскую комиссию рассмотреть новые способы использования около 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

Отметив, что позиция Бельгии вызвала недовольство, он отдельно раскритиковал страны Балтии, которые являются самыми активными сторонниками репарационного займа, за то, что они отказываются отказаться от этой идеи.

"Им также стоит быть осторожнее, постоянно возвращаясь к этому вопросу и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это мудро", — добавил Франкен.

Он отметил, что Бельгия оказывает значительную поддержку Литве, Латвии и Эстонии.

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Что предшествовало?

Ряд стран Евросоюза призывает Брюссель вернуться к вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Дискуссия активизировалась на фоне необходимости обеспечить дальнейшее финансирование Украины и поиска в ЕС механизма, который позволил бы использовать российские государственные средства.

Ранее речь шла примерно о 200 млрд евро замороженных суверенных активов РФ в Европе, большинство из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В то же время в Кремле пригрозили судебным преследованием в случае использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

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