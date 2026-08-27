Еврокомиссия не получала письма от четырех стран ЕС относительно использования замороженных активов РФ в интересах Украины

В Еврокомиссии не получали письмо от четырех государств-членов ЕС относительно использования российских активов для оказания помощи Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам бюджета и экономики Балаш Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На данный момент мы не получили ни одного письма. Но позвольте мне просто сказать, что этот вопрос никогда не снимался с повестки дня", — отметил он.

По его словам, "этот вопрос стоит на повестке дня" Еврокомиссии со времени заседания Европейского совета, состоявшегося 18 декабря 2025 года.

На нем лидеры ЕС "призвали продолжить изучение правовых и технических аспектов потенциального репарационного кредита, который основывался бы именно на замороженных российских активах, находящихся в Европейском Союзе".

"Таким образом, такая позиция сохраняется с тех пор. Этот вопрос остается на повестке дня. И, конечно, Комиссия готова оказать любую помощь, которая может понадобиться в этом контексте", — добавил Уйвари.

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Что этому предшествовало?

Ряд стран Евросоюза призывает Брюссель вернуться к вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Дискуссия активизировалась на фоне необходимости обеспечить дальнейшее финансирование Украины и поиска в ЕС механизма, который позволил бы использовать российские государственные средства.

Ранее речь шла примерно о 200 млрд евро замороженных суверенных активов РФ в Европе, большинство из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В то же время в Кремле пригрозили судебным преследованием в случае использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

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