Єврокомісія не отримувала лист від 4 держав ЄС щодо використання заморожених активів РФ для України

У Єврокомісії не отримували лист від чотирьох держав-членів ЄС щодо використання російських активів для допомоги Україні.

Про це заявив речник Європейської комісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Наразі ми не отримали жодного листа. Але дозвольте мені просто сказати, що це питання ніколи не знімалося з порядку денного", - зазначив він.

За його словами, "це питання стоїть на порядку денному" Єврокомісії від часу засідання Європейської Ради, що відбулося 18 грудня 2025 року.

На ньому лідери ЄС "закликали продовжити вивчення правових та технічних аспектів потенційного репараційного кредиту, який би базувався саме на іммобілізованих російських активах, що знаходяться в Європейському Союзі".

"Отже, така позиція залишається з того часу. Це питання залишається на порядку денному. І, звичайно, Комісія готова надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися в цьому контексті", - додав Уйварі.

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Що передувало?

Низка країн Євросоюзу закликає Брюссель повернутися до питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Дискусія активізувалася на тлі потреби забезпечити подальше фінансування України та пошуку в ЄС механізму, який дозволив би використати російські державні кошти.

Раніше йшлося приблизно про 200 млрд євро заморожених суверенних активів РФ у Європі, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Водночас у Кремлі пригрозили юридичним переслідуванням у разі використання заморожених російських активів для фінансування України.

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