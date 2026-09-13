Китай погрожує скасувати зустріч Сі Цзіньпіна й Трампа у разі нових постачань зброї Тайваню, - ЗМІ

Китай повідомив США, що Пекін має намір скасувати заплановану на кінець вересня зустріч лідерів двох країн, якщо до того часу США схвалять будь-які нові угоди про продаж зброї Тайваню.

Про це пише японське видання Kyodo News із посиланням на проінформованих співрозмовників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Значення зустрічі для Трампа

Зазначається, що президент США Дональд Трамп, прагнучи продемонструвати певні дипломатичні здобутки напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу, надає великого значення проведенню саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном у Білому домі 24 вересня.

Позиція Китаю

За даними джерел, під час підготовки до майбутнього візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтону Китай знову підтвердив свою позицію про те, що тайванське питання є "червоною лінією" у двосторонніх відносинах.

Пекін вважає цей самоврядний демократичний острів своєю територією та не виключає його об'єднання із материком силовим шляхом.

Під час зустрічі з Трампом у Пекіні в середині травня Сі Цзіньпін заявив президенту США, що Тайвань є "найважливішим питанням" двосторонніх відносин і попередив про можливий конфлікт у разі його неналежного врегулювання.

Тоді ж Трамп в інтерв'ю зазначив, що продаж зброї Тайваню може стати "дуже хорошим козирем у переговорах" із Китаєм. Ця заява викликала сумніви щодо давніх безпекових зобов’язань Вашингтона перед своїми азійськими союзниками.

Поставки зброї Тайваню

Відповідно до Закону про відносини з Тайванем, ухваленого Конгресом США після розриву дипломатичних відносин із Тайбеєм на користь Пекіна у 1979 році, Сполучені Штати постачають Тайваню озброєння, аби допомогти йому підтримувати достатній потенціал для самооборони.

У грудні минулого року адміністрація Трампа оголосила про продаж Тайваню пакета озброєнь на суму 11 мільярдів доларів, що стало найбільшою угодою в історії та викликало обурення з боку Китаю.

Трамп заявив, що прийматиме Сі Цзіньпіна та його дружину у Білому домі 24 вересня та організує на їхню честь офіційний державний прийом. Уряд Китаю наразі не робив офіційних заяв щодо візиту Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів.

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Зустріч лідерів в Пекіні

Нагадаємо, що востаннє Дональд Трамп і Сі Цзіньпін особисто зустрічалися у травні 2026 року під час державного візиту президента США до Пекіна.

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