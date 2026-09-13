Китай погрожує скасувати зустріч Сі Цзіньпіна й Трампа у разі нових постачань зброї Тайваню, - ЗМІ
Китай повідомив США, що Пекін має намір скасувати заплановану на кінець вересня зустріч лідерів двох країн, якщо до того часу США схвалять будь-які нові угоди про продаж зброї Тайваню.
Про це пише японське видання Kyodo News із посиланням на проінформованих співрозмовників, повідомляє Цензор.НЕТ.
Значення зустрічі для Трампа
Зазначається, що президент США Дональд Трамп, прагнучи продемонструвати певні дипломатичні здобутки напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу, надає великого значення проведенню саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном у Білому домі 24 вересня.
Позиція Китаю
За даними джерел, під час підготовки до майбутнього візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтону Китай знову підтвердив свою позицію про те, що тайванське питання є "червоною лінією" у двосторонніх відносинах.
- Пекін вважає цей самоврядний демократичний острів своєю територією та не виключає його об'єднання із материком силовим шляхом.
Під час зустрічі з Трампом у Пекіні в середині травня Сі Цзіньпін заявив президенту США, що Тайвань є "найважливішим питанням" двосторонніх відносин і попередив про можливий конфлікт у разі його неналежного врегулювання.
Тоді ж Трамп в інтерв'ю зазначив, що продаж зброї Тайваню може стати "дуже хорошим козирем у переговорах" із Китаєм. Ця заява викликала сумніви щодо давніх безпекових зобов’язань Вашингтона перед своїми азійськими союзниками.
Поставки зброї Тайваню
Відповідно до Закону про відносини з Тайванем, ухваленого Конгресом США після розриву дипломатичних відносин із Тайбеєм на користь Пекіна у 1979 році, Сполучені Штати постачають Тайваню озброєння, аби допомогти йому підтримувати достатній потенціал для самооборони.
У грудні минулого року адміністрація Трампа оголосила про продаж Тайваню пакета озброєнь на суму 11 мільярдів доларів, що стало найбільшою угодою в історії та викликало обурення з боку Китаю.
- Трамп заявив, що прийматиме Сі Цзіньпіна та його дружину у Білому домі 24 вересня та організує на їхню честь офіційний державний прийом. Уряд Китаю наразі не робив офіційних заяв щодо візиту Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів.
Зустріч лідерів в Пекіні
Нагадаємо, що востаннє Дональд Трамп і Сі Цзіньпін особисто зустрічалися у травні 2026 року під час державного візиту президента США до Пекіна.
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