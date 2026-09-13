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Новини Бригада Азов
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Бригадний генерал Прокопенко очолив угруповання військ "Азов"

денис прокопенко

Бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко очолив угруповання військ "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-го корпусу Національної гвардії "Азов".

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"Бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко очолив угруповання військ "Азов", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що позиції України на Донеччині буде посилено завдяки двом оновленим угрупованням, командувачами яких стали Прокопенко та Білецький. Того ж дня президент нагородив Білецького Золотою Зіркою Героя.
  • Мадяр інформував, що новостворені угруповання військ Прокопенка та Білецького будуть у тотальній синхронізації з СБС.

Також читайте: Зеленський зустрівся із Прокопенком (Редісом): Працюємо, щоб були наступні обміни полонених. ФОТО

Автор: 

Азов (920) Прокопенко Денис (22)
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Топ коментарі
+9
Чекаємо нових контрнаступів та звільнення територій від угрупування військ Азов!
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13.09.2026 13:40 Відповісти
+7
Якщо це план Драпатого - є сподівання на його реалізацію у воєнному
і моральному аспектах.
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13.09.2026 13:50 Відповісти
+4
Так має бути.Не можна в Мадяра ,чи когось іншого ,щось там випрошувати ,дозвонюватиися і т.д.,а лиш в щільній взаємодії діяти.Слава ЗСУ.
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13.09.2026 13:33 Відповісти

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