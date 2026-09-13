3 744 18
Бригадний генерал Прокопенко очолив угруповання військ "Азов"
Бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко очолив угруповання військ "Азов".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-го корпусу Національної гвардії "Азов".
"Бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко очолив угруповання військ "Азов", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що позиції України на Донеччині буде посилено завдяки двом оновленим угрупованням, командувачами яких стали Прокопенко та Білецький. Того ж дня президент нагородив Білецького Золотою Зіркою Героя.
- Мадяр інформував, що новостворені угруповання військ Прокопенка та Білецького будуть у тотальній синхронізації з СБС.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і моральному аспектах.