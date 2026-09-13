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Бригадный генерал Прокопенко возглавил группировку войск "Азов"
Бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко возглавил группировку войск "Азов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов".
"Бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко возглавил группировку войск "Азов", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что позиции Украины в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам, командующими которых стали Прокопенко и Билецкий. В тот же день президент наградил Билецкого Золотой Звездой Героя.
- Мадьяр сообщил, что вновь созданные группировки войск Прокопенко и Билецкого будут находиться в полной синхронизации с СБС.
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