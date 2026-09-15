Зеленський обговорив зі спікером парламенту Японії підтримку України та нагородив його орденом "За заслуги"

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі енергетичну підтримку України та оборонну співпрацю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

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Зеленський подякував Японії за підтримку України

Глава держави подякував Японії за послідовну підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зеленський відзначив гуманітарну, енергетичну та політичну підтримку з боку Японії. Він також наголосив, що країна послідовно підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України.

"Високо цінуємо гуманітарну, енергетичну, політичну підтримку. Починаючи з головування у Великій сімці, Японія послідовно підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України", — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Японія рішуче засуджувала російську агресію проти України та засудила візит російського диктатора Путіна на Курильські острови.

Зеленський заявив про підтримку суверенітету та територіальної цілісності Японії.

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Ейсуке Морі отримав орден "За заслуги" I ступеня

Ейсуке Морі подякував Україні за підтримку територіальної цілісності Японії. Він запевнив, що Японія й надалі підтримуватиме суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

"Зі свого боку я ще раз хочу запевнити вас, що Японія завжди підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України", — підкреслив спікер Палати представників парламенту Японії.

Морі нагадав, що у 2022 році японський парламент підтримав резолюцію про засудження спроб Росії порушити територіальну цілісність України.

Він також зазначив, що японські парламентарі приїхали до України, щоб продемонструвати підтримку з боку японського парламенту.

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Зеленський окремо відзначив рішення Японії щодо нелетальної оборонної допомоги, зокрема участь у програмі PURL.

Президент запросив Прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїчі приїхати з візитом до України.

Під час зустрічі Зеленський і Морі також обговорили енергетичну підтримку України перед початком зимового сезону, а також співпрацю в оборонній та енергетичній сферах.

За підсумками зустрічі президент України відзначив спікера Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі орденом "За заслуги" I ступеня.