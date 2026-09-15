Зеленский обсудил со спикером парламента Японии поддержку Украины и наградил его орденом "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори вопросы энергетической поддержки Украины и сотрудничества в сфере обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

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Зеленский поблагодарил Японию за поддержку Украины

Глава государства поблагодарил Японию за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Зеленский отметил гуманитарную, энергетическую и политическую поддержку со стороны Японии. Он также подчеркнул, что страна последовательно поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы высоко ценим гуманитарную, энергетическую и политическую поддержку. Начиная с председательства в "Большой семерке", Япония последовательно поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Япония решительно осуждала российскую агрессию против Украины и осудила визит российского диктатора Путина на Курильские острова.

Зеленский заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Японии.

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Эйсуке Мори получил орден "За заслуги" I степени

Эйсуке Мори поблагодарил Украину за поддержку территориальной целостности Японии. Он заверил, что Япония и впредь будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Со своей стороны я еще раз хочу заверить вас, что Япония всегда поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - подчеркнул спикер Палаты представителей парламента Японии.

Мори напомнил, что в 2022 году японский парламент поддержал резолюцию, осуждающую попытки России нарушить территориальную целостность Украины.

Он также отметил, что японские парламентарии приехали в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны японского парламента.

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Зеленский отдельно отметил решение Японии о предоставлении нелетальной оборонной помощи, в частности участие в программе PURL.

Президент пригласил премьер-министра Японии Санаэ Такаичи посетить Украину с визитом.

В ходе встречи Зеленский и Мори также обсудили энергетическую поддержку Украины перед началом зимнего сезона, а также сотрудничество в оборонной и энергетической сферах.

По итогам встречи президент Украины наградил спикера Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори орденом "За заслуги" I степени.