Зеленский обсудил со спикером парламента Японии поддержку Украины и наградил его орденом "За заслуги"
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори вопросы энергетической поддержки Украины и сотрудничества в сфере обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.
Зеленский поблагодарил Японию за поддержку Украины
Глава государства поблагодарил Японию за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Зеленский отметил гуманитарную, энергетическую и политическую поддержку со стороны Японии. Он также подчеркнул, что страна последовательно поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Мы высоко ценим гуманитарную, энергетическую и политическую поддержку. Начиная с председательства в "Большой семерке", Япония последовательно поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Япония решительно осуждала российскую агрессию против Украины и осудила визит российского диктатора Путина на Курильские острова.
Зеленский заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Японии.
Эйсуке Мори получил орден "За заслуги" I степени
Эйсуке Мори поблагодарил Украину за поддержку территориальной целостности Японии. Он заверил, что Япония и впредь будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.
"Со своей стороны я еще раз хочу заверить вас, что Япония всегда поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - подчеркнул спикер Палаты представителей парламента Японии.
Мори напомнил, что в 2022 году японский парламент поддержал резолюцию, осуждающую попытки России нарушить территориальную целостность Украины.
Он также отметил, что японские парламентарии приехали в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны японского парламента.
Зеленский отдельно отметил решение Японии о предоставлении нелетальной оборонной помощи, в частности участие в программе PURL.
Президент пригласил премьер-министра Японии Санаэ Такаичи посетить Украину с визитом.
В ходе встречи Зеленский и Мори также обсудили энергетическую поддержку Украины перед началом зимнего сезона, а также сотрудничество в оборонной и энергетической сферах.
По итогам встречи президент Украины наградил спикера Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори орденом "За заслуги" I степени.
- Ранее мы сообщали, что Зеленский наградил министра финансов Швеции Элизабет Свантессон орденом княгини Ольги III степени.
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