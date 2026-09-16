Військових із призупиненою службою не мають залучати до бойових завдань, - Міноборони

З командирами усіх ланок проведено роботу, щоб уникнути випадків, коли до бойових завдань залучають військових, яким призупинено військову службу.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Військові із призупиненою службою

Заборона залучати військовослужбовців із призупиненою службою до виконання обов’язків уже закріплена в законодавстві, тож проведені заходи мають на меті забезпечити безумовне виконання цієї вимоги та запобігти таким порушенням у майбутньому.

Відповідно до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" військовослужбовці, військову службу яких призупинено:

звільняються з посад;

вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби;

не входять до чисельності Збройних Сил України та інших військових формувань.

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Зазначається, що до наказу про продовження військової служби в установленому порядку залучення таких військовослужбовців до виконання службових або бойових завдань не допускається.

Кого це стосується

У Міноборони розповіли, що проблема стосується насамперед військовослужбовців, яким призупинили службу до 10 травня 2025 року, коли набрав чинності Закон України № 4392-IX.

Зокрема, йдеться про військових, які до цієї дати самовільно залишили військову частину чи місце служби або дезертирували, а після реєстрації кримінального провадження повернулися до військової частини.

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Сам факт повернення до військової частини після СЗЧ не означає автоматичного продовження військової служби: вона має бути продовжена в установленому законодавством порядку", - наголошують у Міноборони.

Лише після наказу командира про продовження військової служби цього військовослужбовця можна залучати до виконання обов’язків і поновлювати йому грошове та інші види забезпечення, пільги й соціальні гарантії.