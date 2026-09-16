Військових із призупиненою службою не мають залучати до бойових завдань, - Міноборони
З командирами усіх ланок проведено роботу, щоб уникнути випадків, коли до бойових завдань залучають військових, яким призупинено військову службу.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Військові із призупиненою службою
Заборона залучати військовослужбовців із призупиненою службою до виконання обов’язків уже закріплена в законодавстві, тож проведені заходи мають на меті забезпечити безумовне виконання цієї вимоги та запобігти таким порушенням у майбутньому.
Відповідно до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" військовослужбовці, військову службу яких призупинено:
- звільняються з посад;
- вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби;
- не входять до чисельності Збройних Сил України та інших військових формувань.
Зазначається, що до наказу про продовження військової служби в установленому порядку залучення таких військовослужбовців до виконання службових або бойових завдань не допускається.
Кого це стосується
У Міноборони розповіли, що проблема стосується насамперед військовослужбовців, яким призупинили службу до 10 травня 2025 року, коли набрав чинності Закон України № 4392-IX.
Зокрема, йдеться про військових, які до цієї дати самовільно залишили військову частину чи місце служби або дезертирували, а після реєстрації кримінального провадження повернулися до військової частини.
Сам факт повернення до військової частини після СЗЧ не означає автоматичного продовження військової служби: вона має бути продовжена в установленому законодавством порядку", - наголошують у Міноборони.
Лише після наказу командира про продовження військової служби цього військовослужбовця можна залучати до виконання обов’язків і поновлювати йому грошове та інші види забезпечення, пільги й соціальні гарантії.
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