Военнослужащих с приостановленной службой не должны привлекать к боевым заданиям, - Минобороны

С командирами всех звеньев проведена работа, чтобы избежать случаев привлечения к боевым заданиям военнослужащих, военная служба которых приостановлена.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Военные с приостановленной службой

Запрет на привлечение военнослужащих с приостановленной службой к выполнению обязанностей уже закреплен в законодательстве, поэтому проведенные меры направлены на обеспечение безусловного выполнения этого требования и предотвращение подобных нарушений в будущем.

В соответствии с частью второй статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащие, военная служба которых приостановлена:

освобождаются от должностей;

считаются не выполняющими (не несущими) обязанности военной службы;

не входят в численность Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.

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Отмечается, что до издания приказа о продлении военной службы в установленном порядке привлечение таких военнослужащих к выполнению служебных или боевых задач не допускается.

Кого это касается

В Минобороны рассказали, что проблема касается прежде всего военнослужащих, которым приостановили службу до 10 мая 2025 года, когда вступил в силу Закон Украины № 4392-IX.

В частности, речь идет о военных, которые до этой даты самовольно покинули воинскую часть или место службы либо дезертировали, а после регистрации уголовного производства вернулись в воинскую часть.

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Сам факт возвращения в воинскую часть после СОЧ не означает автоматического продления военной службы: она должна быть продлена в установленном законодательством порядке", — подчеркивают в Минобороны.

Только после приказа командира о продлении военной службы данного военнослужащего его можно привлекать к исполнению обязанностей и восстанавливать ему денежное и другие виды обеспечения, льготы и социальные гарантии.