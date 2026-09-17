Понад мільйон БпЛА та техніки отримали Сили оборони через DOT-Chain Defence від початку року, - Міноборони
Індустрія дронів
Від початку 2026 року підрозділи Сил оборони України отримали понад мільйон дронів та іншої техніки через цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
ІТ-система дозволяє військовим за бюджетні кошти самостійно обирати ті засоби, якими забезпечуватиме їх держава.
Так, станом на вересень Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони поставила через DOT-Chain Defence 1 001 782 засоби на 71,1 млрд грн, зокрема:
- 3 608 наземних роботизованих комплексів (НРК) – на 2,573 млрд грн;
- 15 270 засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) – на 1,4 млрд грн.
Як розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банік, підрозділи самі обирають те, що їм потрібно. Держава бере на себе гроші і бюрократію.
"DOT-Chain Defence – це важлива складова забезпечення війська, яку ми теж розвиваємо. Бачимо позитивну динаміку: від кількох найменувань до понад 1000 позицій озброєння. Продовжуємо працювати над розширенням спроможностей, щоб платформа могла бути ще більш корисною для військових. Зокрема, вже додали боєприпаси й конструктор дронів. Далі – більше", - додав він.
Представлена техніка від 300 українських виробників
На сьогодні на платформі представлено понад 1200 позицій озброєння та техніки від 300 українських виробників. Середній термін від моменту оформлення замовлення з наявності до безпосереднього отримання засобу військовими становить лише 8 днів.
Зазначається, що постачання НРК до війська залишається одним із пріоритетів. Саме вони виконують усе більше небезпечних завдань з логістики та евакуації – з початку року НРК виконали понад 112 000 місій на передовій замість українських військових.
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