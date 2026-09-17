С начала года Силы обороны получили более миллиона БПЛА и техники через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Индустрия дронов

С начала 2026 года подразделения Сил обороны Украины получили более миллиона дронов и другой техники через цифровую торговую площадку DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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ИТ-система позволяет военным за счет бюджетных средств самостоятельно выбирать те средства, которыми их будет обеспечивать государство.

Так, по состоянию на сентябрь Агентство оборонных закупок ГОТ Минобороны поставило через DOT-Chain Defence 1 001 782 единицы техники на сумму 71,1 млрд грн, в частности:

3 608 наземных роботизированных комплексов (НРК) - на 2,573 млрд грн;

15 270 средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - на 1,4 млрд грн.

Как рассказал заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, подразделения сами выбирают то, что им нужно. Государство берет на себя расходы и бюрократию.

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"DOT-Chain Defence - это важная составляющая обеспечения войск, которую мы также развиваем. Видим положительную динамику: от нескольких наименований до более 1000 позиций вооружения. Продолжаем работать над расширением возможностей, чтобы платформа могла быть еще более полезной для военных. В частности, уже добавили боеприпасы и конструктор дронов. Дальше - больше", - добавил он.

Представлена техника от 300 украинских производителей

На сегодняшний день на платформе представлено более 1200 позиций вооружения и техники от 300 украинских производителей. Средний срок от момента оформления заказа по наличию до непосредственного получения средства военными составляет всего 8 дней.

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Отмечается, что поставки НРК в войска остаются одним из приоритетов. Именно они выполняют все больше опасных задач по логистике и эвакуации - с начала года НРК выполнили более 112 000 миссий на передовой вместо украинских военных.