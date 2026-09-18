Водій російської фури дорогою в окупований Мелітополь розглядає палаючі вантажівки і отримує удар дрона у кабіну: "Вот это #башат сегодня!". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис із тимчасово окупованої території Запорізької області, де уражено чергову логістичну техніку російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на автошляху в напрямку окупованого Мелітополя під удар потрапила вантажна техніка ворога.

Водій російської фури намагався обережно об'їхати охоплені полум'ям та димом інші палаючі вантажівки, які вже зазнали вогневого ураження.

Уникнути атаки на власний автомобіль росіянину не вдалося: під час руху в кабіну його вантажівки влучив український дрон-камікадзе.

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