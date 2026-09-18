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Новости Удары по логистике РФ
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Водитель российской фуры по дороге в оккупированный Мелитополь рассматривает горящие грузовики и получает удар дрона в кабину: "Вот это #башат сегодня!"

В сети появилась видеозапись с временно оккупированной территории Запорожской области, на которой запечатлено поражение очередной логистической техники российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на автодороге в направлении оккупированного Мелитополя под удар попала грузовая техника врага.

Водитель российской фуры пытался осторожно объехать охваченные пламенем и дымом другие горящие грузовики, которые уже подверглись обстрелу.

Избежать атаки на свой автомобиль россиянину не удалось: во время движения в кабину его грузовика попал украинский дрон-камикадзе.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (24238) Мелитополь (645) оккупация (10727) Запорожская область (4893) логистика (227) дроны (8206) Мелитопольский район (45)
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