Зеленського немає у графіку двосторонніх зустрічей Трампа на Генасамблеї ООН

Президента України Володимира Зеленського наразі немає у переліку світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує провести двосторонні зустрічі під час візиту до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН 21–22 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на графік, озвучений постійним представником США при ООН Майком Волцом.

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За графіком, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень 21 вересня. Увечері він візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

22 вересня американський президент виступить із промовою на Генеральній асамблеї ООН. Після цього заплановані двосторонні зустрічі, зокрема з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті.

Також Трамп має зустрітися з лідерами країн Ради співробітництва арабських держав Затоки та провести прийом для учасників Генасамблеї ООН. Крім того, у його графіку передбачена зустріч із виконувачкою обов'язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Зустріч Трампа і Зеленського поки не підтверджена

У переліку двосторонніх зустрічей, який озвучив Волц, Зеленського немає.

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За інформацією "Суспільного", двоє українських високопосадовців на умовах анонімності повідомили, що станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена. Водночас раніше МЗС України заявляло, що Київ і Вашингтон працюють над організацією такої зустрічі в Нью-Йорку.

Про що Трамп говоритиме на Генасамблеї ООН

За словами Волца, у своїй промові Трамп планує зосередитися на зовнішньополітичних питаннях і проблемах, які його адміністрація намагається вирішувати.

Очікується, що президент США говоритиме про мирні домовленості, яких його адміністрація вже допомогла досягти або над якими продовжує працювати.

Окремо Трамп має порушити питання недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Також він планує розповісти про результати роботи своєї адміністрації за останній рік, ситуацію у Західній півкулі та прогрес щодо 20-пунктового мирного плану для Гази.

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