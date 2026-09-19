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Новости Встреча Зеленского с Трампом Генеральная Ассамблея ООН
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Зеленского нет в графике двусторонних встреч Трампа на Генассамблее ООН

Трамп выступит на Генассамблее ООН: встреча с Зеленским не подтверждена

Президент Украины Владимир Зеленский пока не фигурирует в списке мировых лидеров, с которыми президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние встречи во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН 21–22 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на график, озвученный постоянным представителем США при ООН Майком Волцем.

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Согласно графику, Трамп прибудет в Нью-Йорк днем 21 сентября. Вечером он примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower.

22 сентября американский президент выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН. После этого запланированы двусторонние встречи, в частности с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Также Трамп должен встретиться с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и провести прием для участников Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, в его графике предусмотрена встреча с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Встреча Трампа и Зеленского пока не подтверждена

В списке двусторонних встреч, озвученном Волцем, Зеленского нет.

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По информации "Суспільного", двое украинских высокопоставленных чиновников на условиях анонимности сообщили, что по состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча Трампа и Зеленского не подтверждена. В то же время ранее МИД Украины заявлял, что Киев и Вашингтон работают над организацией такой встречи в Нью-Йорке.

О чем Трамп будет говорить на Генеральной Ассамблее ООН

По словам Волца, в своей речи Трамп планирует сосредоточиться на внешнеполитических вопросах и проблемах, которые его администрация пытается решать.

Ожидается, что президент США будет говорить о мирных соглашениях, достижению которых его администрация уже способствовала или над которыми продолжает работать.

Отдельно Трамп должен затронуть вопрос о недопущении получения Ираном ядерного оружия. Также он планирует рассказать о результатах работы своей администрации за последний год, ситуации в Западном полушарии и прогрессе в отношении 20-пунктного мирного плана для Газы.

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Автор: 

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Топ комментарии
+22
Та ще на Генасамблею ООН треба одягнути футболку "київський режим" - поржемо, а х..лі. Довбограї прибацані
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19.09.2026 08:09 Ответить
+18
Я дуже добре памятаю перше використання трибуни ООН Голобородьком. Всі чекали, що він засудить росію, яка напала на Україну. А він під час виступу на Генасамблеї ООН 22 вересня 2021 року у Нью-Йорку прокоментував замах на свого першого помічника Сергія Шефіра, назвавши його «ціною змін та реформ у державі". Президент зазначив, що в автомобіль його помічника поцілили 12 разів, три з яких влучили у водія. Він охарактеризував це як реальну ціну, яку Україна платить за реформи та боротьбу з впливовими інтересами. І кого він тоді мав на увазі? Звичайно Порошенка, довів їм його "суть" і щоб не заважали його давити всіма спецслоужбами. Про шефірів, міндічів, цукерманів думав Голобородько з першого для, а не про українців.
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19.09.2026 08:13 Ответить
+10
Знають всі цивілізовані країни на що Голобородько перетворив воюючу країну і скільки вони зі своїм шоблом вкрали мільярлдів допомоги, яку нам направляли для захисту від агресора. Після цього ніхто його серйозно не сприймає. Більшість навіть не захочуть маратися, проведуть дипломатичні процедури, посміються, потиснуть ручки і додому відмивати руки від бруду.
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19.09.2026 08:29 Ответить

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