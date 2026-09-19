Зеленского нет в графике двусторонних встреч Трампа на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский пока не фигурирует в списке мировых лидеров, с которыми президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние встречи во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН 21–22 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на график, озвученный постоянным представителем США при ООН Майком Волцем.

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Согласно графику, Трамп прибудет в Нью-Йорк днем 21 сентября. Вечером он примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower.

22 сентября американский президент выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН. После этого запланированы двусторонние встречи, в частности с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Также Трамп должен встретиться с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и провести прием для участников Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, в его графике предусмотрена встреча с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Встреча Трампа и Зеленского пока не подтверждена

В списке двусторонних встреч, озвученном Волцем, Зеленского нет.

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По информации "Суспільного", двое украинских высокопоставленных чиновников на условиях анонимности сообщили, что по состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча Трампа и Зеленского не подтверждена. В то же время ранее МИД Украины заявлял, что Киев и Вашингтон работают над организацией такой встречи в Нью-Йорке.

О чем Трамп будет говорить на Генеральной Ассамблее ООН

По словам Волца, в своей речи Трамп планирует сосредоточиться на внешнеполитических вопросах и проблемах, которые его администрация пытается решать.

Ожидается, что президент США будет говорить о мирных соглашениях, достижению которых его администрация уже способствовала или над которыми продолжает работать.

Отдельно Трамп должен затронуть вопрос о недопущении получения Ираном ядерного оружия. Также он планирует рассказать о результатах работы своей администрации за последний год, ситуации в Западном полушарии и прогрессе в отношении 20-пунктного мирного плана для Газы.

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