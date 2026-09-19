Україна та 17 партнерів: ІТ-коаліція за три роки спрямувала €1,85 млрд на технології для війська

ІТ-коаліції виповнюється три роки. За цей час Україна разом із 17 державами-партнерами об’єднала зусилля, щоб посилювати зв’язок, кібербезпеку, ІТ-інфраструктуру та цифрові системи, якими користуються Сили оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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За три роки в межах ІТ-коаліції партнери спрямували 1,85 млрд євро на підтримку України.

IT-коаліція дає нам можливість підсилювати комунікації між військовими на полі бою. В сучасній війні це дійсно береже найцінніше – життя наших людей. Застосовуємо для цього всі можливі методи, і будемо робити це надалі, - Мстислав Банікзаступник Міністра оборони України

Мстислав Банік також подякував країнам, що долучились до ІТ-коаліції, та всім, хто ухвалював рішення в рамках цієї співпраці.

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Що таке ІТ-коаліція

ІТ-коаліція – це об’єднання держав, які допомагають Україні розвивати ІТ, зв’язок і кібербезпеку для потреб Сил оборони.

Її створили 19 вересня 2023 року під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Тоді Україна, Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Латвія та Литва підписали Декларацію про наміри та започаткували роботу коаліції.

Сьогодні Україна працює в IT-коаліції разом із 17 державами-партнерами. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

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Основні напрями роботи ІТ-коаліції:

захищений і стійкий зв’язок;

кібербезпека та захист даних;

розвиток IT-інфраструктури;

підтримка цифрових систем і продуктів;

тестування та впровадження нових технологій.

Завдяки коаліції партнери можуть об’єднувати зусилля та разом підтримувати пріоритетні для України проєкти.

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€1,85 млрд на технологічне посилення війська

Найбільша частина підтримки – 728 млн євро або майже 40% – спрямована на закупівлю радіостанцій широкосмугового зв’язку. Вони допомагають підрозділам підтримувати стійкий зв’язок і керувати дроновими операціями.

Ще 445 млн євро партнери виділили на супутниковий зв’язок. Це допомагає забезпечувати його стабільність і не залежати від одного постачальника. Партнери також забезпечують обладнанням пункти управління тактичного рівня, підтримують підрозділи кібербезпеки Міноборони та ЗСУ, допомагають розвивати центри обробки даних, хмарну інфраструктуру та тактичні мережі.

Підтримка цифрових систем

Ще один напрям роботи коаліції – цифрові продукти та системи для потреб оборони.

Партнери допомагають фінансувати розробку, закуповувати необхідні ліцензії, обладнання та розгортати робочі місця для інформаційно-комунікаційних систем.

Підтримку в межах IT-коаліції отримують, зокрема, Армія+, Резерв+, DELTA, "Імпульс", SAP та інші.

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Навчання з кібербезпеки

IT-коаліція інвестує не лише в технології, а й у фахівців, які з ними працюють.

Партнери профінансували навчання за міжнародними стандартами кібербезпеки для понад 1 200 учасників, а також майже 200 ваучерів на курси SANS Institute.

Нові технології та досвід України

Партнери підтримують інноваційні проєкти, зокрема Drone ID, а також тестують в Україні свої технологічні рішення, зокрема у сфері зв’язку.

Це дає змогу перевіряти технології в реальних умовах, обмінюватися досвідом і краще розуміти потреби сучасного поля бою. Партнери можуть вдосконалювати власні рішення з урахуванням українського досвіду.

Як працює ІТ-коаліція

Діяльність IT-коаліції регулює Угода про співпрацю, розрахована до 2030 року.

Партнери можуть надавати допомогу Україні напряму або робити внески до спільного фонду. Закупівлі за кошти фонду від імені держав-учасниць здійснює Агенція НАТО з підтримки та постачання – NSPA.

Такий формат дає змогу кільком державам об’єднувати ресурси навколо спільних проєктів, а Україні – чітко визначати пріоритетні потреби війська.

Пріоритети ІТ-коаліції на 2026–2027 роки

У найближчі два роки ІТ-коаліція зосередиться на таких напрямах:

розвиток захищеного радіо- та супутникового зв’язку, зокрема для підтримки дронових операцій;

розвиток ІТ-інфраструктури, насамперед хмарної, щоб підвищувати стійкість цифрових сервісів і забезпечувати їх резервування.

Крім того, у планах Коаліції посилення кібербезпеки, зокрема захист даних і кінцевих пристроїв.