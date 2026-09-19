Украина и 17 партнеров: ИТ-коалиция за три года направила 1,85 млрд евро на технологии для вооруженных сил
ИТ-коалиции исполняется три года. За это время Украина совместно с 17 государствами-партнерами объединила усилия для укрепления связи, кибербезопасности, ИТ-инфраструктуры и цифровых систем, которыми пользуются Силы обороны.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
За три года в рамках ИТ-коалиции партнеры направили 1,85 млрд евро на поддержку Украины.
ИТ-коалиция дает нам возможность укреплять связь между военными на поле боя. В современной войне это действительно спасает самое ценное - жизни наших людей. Мы применяем для этого все возможные методы и будем делать это и в дальнейшем, - Мстислав Баник, заместитель министра обороны Украины
Мстислав Баник также поблагодарил страны, присоединившиеся к ИТ-коалиции, и всех, кто принимал решения в рамках этого сотрудничества.
Что такое ИТ-коалиция
ИТ-коалиция - это объединение государств, которые помогают Украине развивать ИТ, связь и кибербезопасность для нужд Сил обороны.
Она была создана 19 сентября 2023 года во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Тогда Украина, Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Латвия и Литва подписали Декларацию о намерениях и начали работу коалиции.
Сегодня Украина работает в IT-коалиции вместе с 17 государствами-партнерами. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.
Основные направления работы ИТ-коалиции:
- защищенная и устойчивая связь;
- кибербезопасность и защита данных;
- развитие ИТ-инфраструктуры;
- поддержка цифровых систем и продуктов;
- тестирование и внедрение новых технологий;
Благодаря коалиции партнеры могут объединять усилия и совместно поддерживать приоритетные для Украины проекты.
1,85 млрд евро на технологическое укрепление вооруженных сил
Большая часть помощи - 728 млн евро или почти 40% - направлена на закупку радиостанций широкополосной связи. Они помогают подразделениям поддерживать стабильную связь и управлять операциями с использованием дронов.
Еще 445 млн евро партнеры выделили на спутниковую связь. Это помогает обеспечивать ее стабильность и не зависеть от одного поставщика. Партнеры также обеспечивают оборудованием пункты управления тактического уровня, поддерживают подразделения кибербезопасности Минобороны и ВСУ, помогают развивать центры обработки данных, облачную инфраструктуру и тактические сети.
Поддержка цифровых систем
Еще одно направление работы коалиции - цифровые продукты и системы для нужд обороны.
Партнеры помогают финансировать разработку, закупать необходимые лицензии и оборудование, а также развертывать рабочие места для информационно-коммуникационных систем.
Поддержку в рамках IT-коалиции получают, в частности, "Армия+", "Резерв+", DELTA, "Импульс", SAP и другие.
Обучение по кибербезопасности
IT-коалиция инвестирует не только в технологии, но и в специалистов, которые с ними работают.
Партнеры профинансировали обучение по международным стандартам кибербезопасности для более чем 1 200 участников, а также почти 200 ваучеров на курсы SANS Institute.
Новые технологии и опыт Украины
Партнеры поддерживают инновационные проекты, в частности Drone ID, а также тестируют в Украине свои технологические решения, в том числе в сфере связи.
Это позволяет проверять технологии в реальных условиях, обмениваться опытом и лучше понимать потребности современного поля боя. Партнеры могут совершенствовать собственные решения с учетом украинского опыта.
Как работает ИТ-коалиция
Деятельность ИТ-коалиции регулирует Соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2030 года.
Партнеры могут оказывать помощь Украине напрямую или вносить взносы в общий фонд. Закупки за счет средств фонда от имени государств-участников осуществляет Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).
Такой формат позволяет нескольким государствам объединять ресурсы вокруг совместных проектов, а Украине - четко определять приоритетные потребности войск.
Приоритеты ИТ-коалиции на 2026–2027 годы
В ближайшие два года ИТ-коалиция сосредоточится на следующих направлениях:
- развитие защищенной радио- и спутниковой связи, в частности для поддержки операций с дронами;
- развитие ИТ-инфраструктуры, прежде всего облачной, для повышения устойчивости цифровых сервисов и обеспечения их резервирования.
Кроме того, в планах Коалиции - усиление кибербезопасности, в частности защита данных и конечных устройств.
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