Украина и 17 партнеров: ИТ-коалиция за три года направила 1,85 млрд евро на технологии для вооруженных сил

ИТ-коалиции исполняется три года. За это время Украина совместно с 17 государствами-партнерами объединила усилия для укрепления связи, кибербезопасности, ИТ-инфраструктуры и цифровых систем, которыми пользуются Силы обороны.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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За три года в рамках ИТ-коалиции партнеры направили 1,85 млрд евро на поддержку Украины.

ИТ-коалиция дает нам возможность укреплять связь между военными на поле боя. В современной войне это действительно спасает самое ценное - жизни наших людей. Мы применяем для этого все возможные методы и будем делать это и в дальнейшем, - Мстислав Баник, заместитель министра обороны Украины

Мстислав Баник также поблагодарил страны, присоединившиеся к ИТ-коалиции, и всех, кто принимал решения в рамках этого сотрудничества.

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Что такое ИТ-коалиция

ИТ-коалиция - это объединение государств, которые помогают Украине развивать ИТ, связь и кибербезопасность для нужд Сил обороны.

Она была создана 19 сентября 2023 года во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Тогда Украина, Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Латвия и Литва подписали Декларацию о намерениях и начали работу коалиции.

Сегодня Украина работает в IT-коалиции вместе с 17 государствами-партнерами. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.

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Основные направления работы ИТ-коалиции:

защищенная и устойчивая связь;

кибербезопасность и защита данных;

развитие ИТ-инфраструктуры;

поддержка цифровых систем и продуктов;

тестирование и внедрение новых технологий;

Благодаря коалиции партнеры могут объединять усилия и совместно поддерживать приоритетные для Украины проекты.

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1,85 млрд евро на технологическое укрепление вооруженных сил

Большая часть помощи - 728 млн евро или почти 40% - направлена на закупку радиостанций широкополосной связи. Они помогают подразделениям поддерживать стабильную связь и управлять операциями с использованием дронов.

Еще 445 млн евро партнеры выделили на спутниковую связь. Это помогает обеспечивать ее стабильность и не зависеть от одного поставщика. Партнеры также обеспечивают оборудованием пункты управления тактического уровня, поддерживают подразделения кибербезопасности Минобороны и ВСУ, помогают развивать центры обработки данных, облачную инфраструктуру и тактические сети.

Поддержка цифровых систем

Еще одно направление работы коалиции - цифровые продукты и системы для нужд обороны.

Партнеры помогают финансировать разработку, закупать необходимые лицензии и оборудование, а также развертывать рабочие места для информационно-коммуникационных систем.

Поддержку в рамках IT-коалиции получают, в частности, "Армия+", "Резерв+", DELTA, "Импульс", SAP и другие.

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Обучение по кибербезопасности

IT-коалиция инвестирует не только в технологии, но и в специалистов, которые с ними работают.

Партнеры профинансировали обучение по международным стандартам кибербезопасности для более чем 1 200 участников, а также почти 200 ваучеров на курсы SANS Institute.

Новые технологии и опыт Украины

Партнеры поддерживают инновационные проекты, в частности Drone ID, а также тестируют в Украине свои технологические решения, в том числе в сфере связи.

Это позволяет проверять технологии в реальных условиях, обмениваться опытом и лучше понимать потребности современного поля боя. Партнеры могут совершенствовать собственные решения с учетом украинского опыта.

Как работает ИТ-коалиция

Деятельность ИТ-коалиции регулирует Соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2030 года.

Партнеры могут оказывать помощь Украине напрямую или вносить взносы в общий фонд. Закупки за счет средств фонда от имени государств-участников осуществляет Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

Такой формат позволяет нескольким государствам объединять ресурсы вокруг совместных проектов, а Украине - четко определять приоритетные потребности войск.

Приоритеты ИТ-коалиции на 2026–2027 годы

В ближайшие два года ИТ-коалиция сосредоточится на следующих направлениях:

развитие защищенной радио- и спутниковой связи, в частности для поддержки операций с дронами;

развитие ИТ-инфраструктуры, прежде всего облачной, для повышения устойчивости цифровых сервисов и обеспечения их резервирования.

Кроме того, в планах Коалиции - усиление кибербезопасности, в частности защита данных и конечных устройств.