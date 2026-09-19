Україна та партнери започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу, - Зеленський. ВIДЕО
Учасники домовилися посилювати транскордонну взаємодію, реалізовувати спільні проєкти та використовувати формат як підтримку на шляху України до вступу в ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Учасники першого саміту започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу
Перший саміт Карпатської вісімки, на якому ми започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу.
"Хай Карпатський макрорегіон ЄС буде й надалі міцним. І хай цей формат буде нам підтримкою на шляху вступу у Євросоюз. Дякую всім лідерам країн С8, бізнесу та представникам наших карпатських громад за вагому присутність і перспективні проєкти та домовленості. Потенціал – мільярди євро і взаємне зростання. Важливо реалізувати", - зазначив президент.
Україна посилюватиме транскордонну взаємодію карпатських громад
"Обов’язково будемо залучати додаткові сили та можливості і для підтримки транскордонної взаємодії громад. І це своя специфіка тут, у Карпатах: гірські громади, а отже, гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики. Багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами, і я дуже розраховую, що наша спільна робота із сусідами буде й надалі збільшуватися", - наголосив Зеленський.
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