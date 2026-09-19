Україна та партнери започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу, - Зеленський. ВIДЕО

Учасники домовилися посилювати транскордонну взаємодію, реалізовувати спільні проєкти та використовувати формат як підтримку на шляху України до вступу в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Учасники першого саміту започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу

Перший саміт Карпатської вісімки, на якому ми започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу.

"Хай Карпатський макрорегіон ЄС буде й надалі міцним. І хай цей формат буде нам підтримкою на шляху вступу у Євросоюз. Дякую всім лідерам країн С8, бізнесу та представникам наших карпатських громад за вагому присутність і перспективні проєкти та домовленості. Потенціал – мільярди євро і взаємне зростання. Важливо реалізувати", - зазначив президент.

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Україна посилюватиме транскордонну взаємодію карпатських громад

"Обов’язково будемо залучати додаткові сили та можливості і для підтримки транскордонної взаємодії громад. І це своя специфіка тут, у Карпатах: гірські громади, а отже, гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики. Багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами, і я дуже розраховую, що наша спільна робота із сусідами буде й надалі збільшуватися", - наголосив Зеленський.

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