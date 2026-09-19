Украина и партнеры запустили Карпатскую интеграционную инициативу, - Зеленский
Участники договорились укреплять трансграничное взаимодействие, реализовывать совместные проекты и использовать этот формат в качестве поддержки на пути Украины к вступлению в ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Участники первого саммита запустили Карпатскую интеграционную инициативу
Первый саммит "Карпатской восьмерки", на котором мы запустили Карпатскую интеграционную инициативу.
"Пусть Карпатский макрорегион ЕС и впредь остается крепким. И пусть этот формат станет для нас опорой на пути вступления в Евросоюз. Благодарю всех лидеров стран С8, бизнес и представителей наших карпатских громад за значимое участие, а также за перспективные проекты и договоренности. Потенциал - миллиарды евро и взаимный рост. Важно это реализовать", - отметил президент.
Украина будет усиливать трансграничное взаимодействие карпатских громад
"Обязательно будем привлекать дополнительные силы и возможности для поддержки трансграничного взаимодействия громад. И здесь, в Карпатах, своя специфика: горные громады, а значит, горные дороги, свои социальные вызовы, свои экологические вызовы. Многое из этого можно решить только вместе с соседями, и я очень рассчитываю, что наша совместная работа с соседями будет и в дальнейшем расширяться", - подчеркнул Зеленский.
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