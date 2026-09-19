Украина и партнеры запустили Карпатскую интеграционную инициативу, - Зеленский

Участники договорились укреплять трансграничное взаимодействие, реализовывать совместные проекты и использовать этот формат в качестве поддержки на пути Украины к вступлению в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Участники первого саммита запустили Карпатскую интеграционную инициативу

Первый саммит "Карпатской восьмерки", на котором мы запустили Карпатскую интеграционную инициативу.

"Пусть Карпатский макрорегион ЕС и впредь остается крепким. И пусть этот формат станет для нас опорой на пути вступления в Евросоюз. Благодарю всех лидеров стран С8, бизнес и представителей наших карпатских громад за значимое участие, а также за перспективные проекты и договоренности. Потенциал - миллиарды евро и взаимный рост. Важно это реализовать", - отметил президент.

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Украина будет усиливать трансграничное взаимодействие карпатских громад

"Обязательно будем привлекать дополнительные силы и возможности для поддержки трансграничного взаимодействия громад. И здесь, в Карпатах, своя специфика: горные громады, а значит, горные дороги, свои социальные вызовы, свои экологические вызовы. Многое из этого можно решить только вместе с соседями, и я очень рассчитываю, что наша совместная работа с соседями будет и в дальнейшем расширяться", - подчеркнул Зеленский.

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