УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8903 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Трампом Розмова Зеленського і Трампа
1 855 28

Зеленський провів розмову з Трампом: домовились про зустріч в Нью-Йорку

Трамп та Зеленський на зустрічі в Анкарі

У неділю, 20 вересня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч у Нью-Йорку

"Щойно говорили з президентом Трампом. Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є", - сказав Зеленський.

Мирний трек

Президент України подякував Трампу за візит його спецпредставників - Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ.

"Ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один", - наголосив глава держави.

Безпека 

"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", - заявив Зеленський

Читайте також: У Путіна анонсували нову зустріч Росії та США: переговори можуть відбутися найближчими тижнями

Санкційний закон Грема 

Наостанок він подякував президенту США за підписання закону покійного сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ. 

"Ми згодні всі: мир повинен бути", - додав український лідер. 

Що передувало

Раніше у МЗС України повідомляли, що команди України та США зараз працюють над можливістю зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на полях Генассамблеї ООН в Нью-Йорку.

Читайте також: Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа на Генасамблеї ООН, - МЗС

Автор: 

Зеленський Володимир (27043) США (22656) Трамп Дональд (8248)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Дебіл кончений, коли вже ти угомонися зі своїми переговорами з рижим виродком? Тобі було мало минулих розмов після яких Україна жорстоко отримувала зусіх боків? Чи х раз до чогось доброго твої переговори приводили? Якщо через тебе Тромб підніме рейтинги і викарабкається на виборах то Україні буде точно пздц. А потім і тобі тварюка. Бо ніхто не забув ні розмінований Чонгар, ні майські шашлички ні те що ти хотів випендритися перед Ху'йлом і спровокував переговори після яких вся срака почалася
показати весь коментар
20.09.2026 21:27 Відповісти
+11
Оманська Гнида вчергове пустопорожньо насрало ротом
показати весь коментар
20.09.2026 21:28 Відповісти
+5
Два коні апокаліпсіса, обидва жадібні, що за копійчіну горобця в полі заганяють, поспілкувалися.
Лікує і танцює весь народ!
показати весь коментар
20.09.2026 21:36 Відповісти

Завантаження...

 
 