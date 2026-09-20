Зеленський провів розмову з Трампом: домовились про зустріч в Нью-Йорку

У неділю, 20 вересня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч у Нью-Йорку

"Щойно говорили з президентом Трампом. Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є", - сказав Зеленський.

Мирний трек

Президент України подякував Трампу за візит його спецпредставників - Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ.

"Ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один", - наголосив глава держави.

Безпека

"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", - заявив Зеленський.

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Санкційний закон Грема

Наостанок він подякував президенту США за підписання закону покійного сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ.

"Ми згодні всі: мир повинен бути", - додав український лідер.

Що передувало

Раніше у МЗС України повідомляли, що команди України та США зараз працюють над можливістю зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на полях Генассамблеї ООН в Нью-Йорку.

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