Зеленський провів розмову з Трампом: домовились про зустріч в Нью-Йорку
У неділю, 20 вересня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч у Нью-Йорку
"Щойно говорили з президентом Трампом. Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є", - сказав Зеленський.
Мирний трек
Президент України подякував Трампу за візит його спецпредставників - Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ.
"Ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один", - наголосив глава держави.
Безпека
"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", - заявив Зеленський.
Санкційний закон Грема
Наостанок він подякував президенту США за підписання закону покійного сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ.
"Ми згодні всі: мир повинен бути", - додав український лідер.
Що передувало
Раніше у МЗС України повідомляли, що команди України та США зараз працюють над можливістю зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на полях Генассамблеї ООН в Нью-Йорку.
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