Зеленский провел разговор с Трампом: договорились о встрече в Нью-Йорке

В воскресенье, 20 сентября, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Встреча в Нью-Йорке

"Только что разговаривали с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика налицо", — сказал Зеленский.

Мирный трек

Президент Украины поблагодарил Трампа за визит его спецпредставителей — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Киев.

"Мы подробно обсудили существенные детали, и ребята увидели ситуацию в Украине. Мирный путь — это приоритет номер один", — подчеркнул глава государства.

Безопасность

"Есть идеи относительно мер по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности — энергетической, продовольственной, защиты жизни людей. Работаем вместе с американской командой и готовы предпринимать действительно серьезные шаги", — заявил Зеленский.

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Санкционный закон Грэма

Напоследок он поблагодарил президента США за подписание закона покойного сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против РФ.

"Мы согласны все: мир должен быть", – добавил украинский лидер.

Что предшествовало

Ранее в МИД Украины сообщали, что команды Украины и США сейчас работают над возможностью встречи между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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