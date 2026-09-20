Зеленский провел разговор с Трампом: договорились о встрече в Нью-Йорке
В воскресенье, 20 сентября, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Встреча в Нью-Йорке
"Только что разговаривали с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика налицо", — сказал Зеленский.
Мирный трек
Президент Украины поблагодарил Трампа за визит его спецпредставителей — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Киев.
"Мы подробно обсудили существенные детали, и ребята увидели ситуацию в Украине. Мирный путь — это приоритет номер один", — подчеркнул глава государства.
Безопасность
"Есть идеи относительно мер по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности — энергетической, продовольственной, защиты жизни людей. Работаем вместе с американской командой и готовы предпринимать действительно серьезные шаги", — заявил Зеленский.
Санкционный закон Грэма
Напоследок он поблагодарил президента США за подписание закона покойного сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против РФ.
"Мы согласны все: мир должен быть", – добавил украинский лидер.
Что предшествовало
Ранее в МИД Украины сообщали, что команды Украины и США сейчас работают над возможностью встречи между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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