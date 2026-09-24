Росіянин підвісив білоруського найманця армії РФ за ноги на дереві та б’є його дрючком: "Я из тебя, бульбаш, сейчас пюрешку сделаю!". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис знущань над імовірно білоруським найманцем у лавах російської армії. На кадрах чоловіка підвісили за ноги на дереві, після чого росіянин б’є його дерев’яною палицею та погрожує подальшою розправою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис поширюється у соціальних мережах.

На кадрах видно чоловіка, якого підвісили вниз головою за ноги до дерева. Поруч перебуває росіянин із довгою дерев’яною палицею. Він завдає підвішеному ударів та супроводжує свої дії погрозами й образами.

"Я из тебя, бульбаш, сейчас пюрешку сделаю!" - каже він під час знущань.

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Судячи зі звертання росіянина, чоловік, з якого знущаються, може бути білорусом. Автори публікації називають його найманцем, який воює у складі російської армії.

Таким чином, оприлюднені кадри демонструють не просто словесний конфлікт між військовими РФ, а фізичне насильство та приниження людини, яку попередньо позбавили можливості чинити опір.

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