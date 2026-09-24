Росіянин підвісив білоруського найманця армії РФ за ноги на дереві та б’є його дрючком: "Я из тебя, бульбаш, сейчас пюрешку сделаю!". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис знущань над імовірно білоруським найманцем у лавах російської армії. На кадрах чоловіка підвісили за ноги на дереві, після чого росіянин б’є його дерев’яною палицею та погрожує подальшою розправою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис поширюється у соціальних мережах.
На кадрах видно чоловіка, якого підвісили вниз головою за ноги до дерева. Поруч перебуває росіянин із довгою дерев’яною палицею. Він завдає підвішеному ударів та супроводжує свої дії погрозами й образами.
"Я из тебя, бульбаш, сейчас пюрешку сделаю!" - каже він під час знущань.
Судячи зі звертання росіянина, чоловік, з якого знущаються, може бути білорусом. Автори публікації називають його найманцем, який воює у складі російської армії.
Таким чином, оприлюднені кадри демонструють не просто словесний конфлікт між військовими РФ, а фізичне насильство та приниження людини, яку попередньо позбавили можливості чинити опір.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль