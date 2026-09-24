Россиянин подвесил белорусского наемника армии РФ за ноги на дереве и избивает его палкой: "Я из тебя, бульбаш, сейчас пюрешку сделаю!"

В сети появилась видеозапись издевательств над предположительно белорусским наемником в рядах российской армии. На кадрах мужчину подвесили за ноги на дереве, после чего россиянин избивает его деревянной палкой и угрожает дальнейшей расправой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись распространяется в социальных сетях.

На кадрах видно мужчину, которого подвесили вниз головой за ноги к дереву. Рядом находится россиянин с длинной деревянной палкой. Он наносит подвешенному удары и сопровождает свои действия угрозами и оскорблениями.

"Я из тебя, бульбаш, сейчас пюрешку сделаю!" - говорит он во время издевательств.

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Судя по обращению россиянина, мужчина, над которым издеваются, может быть белорусом. Авторы публикации называют его наемником, воюющим в составе российской армии.

Таким образом, обнародованные кадры демонстрируют не просто словесный конфликт между военными РФ, а физическое насилие и унижение человека, которого предварительно лишили возможности сопротивляться.

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