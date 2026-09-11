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Новости Видео Порядки в российской армии
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Оккупант избивает своего соратника: "Какой, Леха, #бать? Придурок, бл#дь. Ты с кем нах#й общаешься?". ВИДЕО

В сети появилась очередная видеозапись, наглядно демонстрирующая издевательства и отсутствие человеческой морали в рядах оккупационных войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлено, как российский военнослужащий жестоко избивает ногами своего же сослуживца.

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Пострадавший оккупант сидит на коленях у стены и пытается лишь прикрыть руками голову от прямых ударов тяжелой обувью, пока его "побратим" требует от него деньги или имущество.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант бьет соратника по голой заднице за отказ сдавать деньги на закупку дронов: "Башкир, сука! П#дарас #баный! Решил сэкономить?". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Россияне бросили своего пособника-башкорта в яму, стреляют в него и бросают камнями: "Ты че, бл#дь, обезьяна, сука, нерусская! По-русски, тварь, говори!!!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24175) избиение (10003) издевательство (210)
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Топ комментарии
+7
По-русски, тварь, говори!!!" - а він їм - какая разніца на каком язикє разгаварівать???
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11.09.2026 10:00 Ответить
+7
При Порошенко було, але Лідор все реформував і створив людолюбів ТЦК
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11.09.2026 10:11 Ответить
+3
Триндець. Добре що в нас такого нема.
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11.09.2026 10:03 Ответить

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