Оккупант избивает своего соратника: "Какой, Леха, #бать? Придурок, бл#дь. Ты с кем нах#й общаешься?". ВИДЕО
В сети появилась очередная видеозапись, наглядно демонстрирующая издевательства и отсутствие человеческой морали в рядах оккупационных войск РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлено, как российский военнослужащий жестоко избивает ногами своего же сослуживца.
Пострадавший оккупант сидит на коленях у стены и пытается лишь прикрыть руками голову от прямых ударов тяжелой обувью, пока его "побратим" требует от него деньги или имущество.
Внимание! Ненормативная лексика!
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+7 віктор федорович #394174
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+7 vova zak
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+3 Germes #584709
показать весь комментарий11.09.2026 10:03 Ответить Ссылка
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