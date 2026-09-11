Оккупант избивает своего соратника: "Какой, Леха, #бать? Придурок, бл#дь. Ты с кем нах#й общаешься?". ВИДЕО

В сети появилась очередная видеозапись, наглядно демонстрирующая издевательства и отсутствие человеческой морали в рядах оккупационных войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлено, как российский военнослужащий жестоко избивает ногами своего же сослуживца.

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Пострадавший оккупант сидит на коленях у стены и пытается лишь прикрыть руками голову от прямых ударов тяжелой обувью, пока его "побратим" требует от него деньги или имущество.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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