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Новини Відео Порядки у російській армії
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Окупант лупцює свого поплічника: "Какой, Леха, #бать? Придурок, бл#дь. Ты с кем нах#й общаешься?". ВIДЕО

У мережі оприлюднено черговий відеозапис, що наочно демонструє знущання та відсутність людської моралі в лавах окупаційних військ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано, як російський військовослужбовець жорстоко б'є ногами свого ж поплічника.

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Потерпілий окупант сидить на колінах під стіною і намагається лише закрити руками голову від прямих ударів важким взуттям, поки його "побратим" вимагає від нього гроші або майно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант б’є поплічника по голому заду за відмову здавати гроші на закупівлю дронів: "Башкир, сука! П#дарас #баный! Решил сэкономить?". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Росіяни вкинули свого поплічника-башкорта у яму, стріляють у нього та кидають камінням: "Ты че, бл#дь, обезьяна, сука, нерусская! По-русски, тварь, говори!!!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22335) побиття (1143) знущання (156)
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Топ коментарі
+10
По-русски, тварь, говори!!!" - а він їм - какая разніца на каком язикє разгаварівать???
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11.09.2026 10:00 Відповісти
+8
При Порошенко було, але Лідор все реформував і створив людолюбів ТЦК
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11.09.2026 10:11 Відповісти
+5
Триндець. Добре що в нас такого нема.
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11.09.2026 10:03 Відповісти

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