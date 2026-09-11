Окупант лупцює свого поплічника: "Какой, Леха, #бать? Придурок, бл#дь. Ты с кем нах#й общаешься?". ВIДЕО
У мережі оприлюднено черговий відеозапис, що наочно демонструє знущання та відсутність людської моралі в лавах окупаційних військ РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано, як російський військовослужбовець жорстоко б'є ногами свого ж поплічника.
Потерпілий окупант сидить на колінах під стіною і намагається лише закрити руками голову від прямих ударів важким взуттям, поки його "побратим" вимагає від нього гроші або майно.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+10 віктор федорович #394174
показати весь коментар11.09.2026 10:00 Відповісти Посилання
+8 vova zak
показати весь коментар11.09.2026 10:11 Відповісти Посилання
+5 Germes #584709
показати весь коментар11.09.2026 10:03 Відповісти Посилання
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