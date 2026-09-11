Окупант лупцює свого поплічника: "Какой, Леха, #бать? Придурок, бл#дь. Ты с кем нах#й общаешься?". ВIДЕО

У мережі оприлюднено черговий відеозапис, що наочно демонструє знущання та відсутність людської моралі в лавах окупаційних військ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано, як російський військовослужбовець жорстоко б'є ногами свого ж поплічника.

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Потерпілий окупант сидить на колінах під стіною і намагається лише закрити руками голову від прямих ударів важким взуттям, поки його "побратим" вимагає від нього гроші або майно.

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Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Росіяни вкинули свого поплічника-башкорта у яму, стріляють у нього та кидають камінням: "Ты че, бл#дь, обезьяна, сука, нерусская! По-русски, тварь, говори!!!". ВIДЕО