Росіяни вкинули свого поплічника-башкорта у яму, стріляють у нього та кидають камінням: "Ты че, бл#дь, обезьяна, сука, нерусская! По-русски, тварь, говори!!!". ВIДЕО
У мережі з'явилося відео, яке викриває глибоку ксенофобію, расизм та знущання в лавах російської армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри було виявлено у телефоні полоненого російського окупанта бійцями роти "Башкорт" - добровольцями з Башкортостану, які з 2022 року воюють на боці України проти путінського режиму.
На відеозаписі зафіксовано, як росіяни кинули у глибоку яму свого ж підлеглого - військовослужбовця-башкорта. Вони жорстоко знущаються з нього, закидають камінням, стріляють під ноги та принижують за етнічною ознакою.
"Ты че бл#дь, обезьяна, сука, не русская! По-русски, тварь, говори!!! Обоссать тебя что ли, обезьяна нерусская? На колени!", - кричать росіяни, супроводжуючи погрози пострілами.
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