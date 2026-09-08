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Новини Відео Порядки у російській армії
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Росіяни вкинули свого поплічника-башкорта у яму, стріляють у нього та кидають камінням: "Ты че, бл#дь, обезьяна, сука, нерусская! По-русски, тварь, говори!!!". ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, яке викриває глибоку ксенофобію, расизм та знущання в лавах російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри було виявлено у телефоні полоненого російського окупанта бійцями роти "Башкорт" - добровольцями з Башкортостану, які з 2022 року воюють на боці України проти путінського режиму.

На відеозаписі зафіксовано, як росіяни кинули у глибоку яму свого ж підлеглого - військовослужбовця-башкорта. Вони жорстоко знущаються з нього, закидають камінням, стріляють під ноги та принижують за етнічною ознакою.

"Ты че бл#дь, обезьяна, сука, не русская! По-русски, тварь, говори!!! Обоссать тебя что ли, обезьяна нерусская? На колени!", - кричать росіяни, супроводжуючи погрози пострілами.

Дивіться: Військовий армії РФ катує своїх поплічників, які поскаржилися на дефіцит пального: "Топлива вам мало, п#дарасы!? За свой счет будете заправляться!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ятеро окупантів лупцюють палицями свого напівголого поплічника, розіп’ятого між двох дерев. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22328) ксенофобія (72) расизм (45) знущання (156) Башкортостан (24)
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Топ коментарі
+50
класика жанру - "високі" відносини кацаів до поневолених народів... вся кацапська природа.
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08.09.2026 14:21 Відповісти
+35
Хтось ще хоче поговорити про примирення з цими істотами?!
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08.09.2026 14:24 Відповісти
+32
це жде нас якщо нас окупують
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08.09.2026 14:30 Відповісти

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