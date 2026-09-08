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Новости Видео Порядки в российской армии
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Россияне бросили своего пособника-башкорта в яму, стреляют в него и забрасывают камнями: "Ты что, бл#дь, обезьяна, сука, нерусская! По-русски, тварь, говори!!!"

В сети появилось видео, разоблачающее глубокую ксенофобию, расизм и издевательства в рядах российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры были обнаружены в телефоне пленённого российского оккупанта бойцами роты "Башкорт" — добровольцами из Башкортостана, которые с 2022 года воюют на стороне Украины против путинского режима.

На видеозаписи запечатлено, как россияне бросили в глубокую яму своего же подчиненного — военнослужащего-башкорта. Они жестоко издеваются над ним, закидывают камнями, стреляют под ноги и унижают по этническому признаку.

"Ты что, бл#дь, обезьяна, сука, не русская! По-русски, тварь, говори!!! Обоссать тебя что ли, обезьяна нерусская? На колени!", — кричат россияне, сопровождая угрозы выстрелами.

Смотрите: Военный армии РФ изводит своих сослуживцев, пожаловавшихся на дефицит топлива: "Топлива вам мало, п#дарасы!? За свой счет будете заправляться!". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

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армия РФ (24181) Ксенофобия (166) расизм (175) издевательство (210) Башкортостан (23)
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Топ комментарии
+50
класика жанру - "високі" відносини кацаів до поневолених народів... вся кацапська природа.
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08.09.2026 14:21 Ответить
+35
Хтось ще хоче поговорити про примирення з цими істотами?!
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08.09.2026 14:24 Ответить
+32
це жде нас якщо нас окупують
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08.09.2026 14:30 Ответить

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