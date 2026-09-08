Россияне бросили своего пособника-башкорта в яму, стреляют в него и забрасывают камнями: "Ты что, бл#дь, обезьяна, сука, нерусская! По-русски, тварь, говори!!!"
В сети появилось видео, разоблачающее глубокую ксенофобию, расизм и издевательства в рядах российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры были обнаружены в телефоне пленённого российского оккупанта бойцами роты "Башкорт" — добровольцами из Башкортостана, которые с 2022 года воюют на стороне Украины против путинского режима.
На видеозаписи запечатлено, как россияне бросили в глубокую яму своего же подчиненного — военнослужащего-башкорта. Они жестоко издеваются над ним, закидывают камнями, стреляют под ноги и унижают по этническому признаку.
"Ты что, бл#дь, обезьяна, сука, не русская! По-русски, тварь, говори!!! Обоссать тебя что ли, обезьяна нерусская? На колени!", — кричат россияне, сопровождая угрозы выстрелами.
Внимание! Ненормативная лексика!
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