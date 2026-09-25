Кількість нападів на українців у Польщі зросла приблизно на 30%, - посол Бондар

У Польщі фіксують зростання кількості нападів та інших проявів агресії щодо українців. За даними поліції, за перше півріччя 2026 року сталося вже 180 таких випадків, а загалом показник зріс приблизно на 30%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це посол України в Польщі Василь Бондар розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"У нас є статистика від поліції, яка стверджує, що в 2024 році мали місце 267 випадків нападів на українців, або актів агресії. У 2025 році було 275. За перше півріччя 2026 року – вже 180. Отже, ми справді бачимо зростання приблизно на 30 відсотків", – повідомив дипломат.

Водночас Бондар наголосив, що під час оцінки цієї статистики необхідно враховувати зміни в польському законодавстві та практиці кваліфікації й обліку правопорушень.

За його словами, дії, які раніше могли кваліфікувати як звичайне хуліганство чи образу, нині частіше розглядають з урахуванням мотиву ненависті за національною ознакою. Це передбачає суворішу відповідальність, але водночас впливає на статистичні показники.

"Наведені дані відображають статистику щодо злочинів чи правопорушень, вчинених на національному ґрунті. Дані польської прокуратури говорять також про триваючі протягом січня-червня 2026 року 182 досудові провадження саме по цих злочинах", – уточнив посол.

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Бондар також звернув увагу, що випадки агресії проти українців дедалі частіше набувають розголосу завдяки відеозаписам, які потерпілі або свідки публікують у соціальних мережах.

За його словами, з одного боку, це посилює відчуття небезпеки серед інших українців, а з іншого – привертає суспільну увагу та спонукає компетентні органи швидше реагувати на такі випадки.

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