Число нападений на украинцев в Польше выросло примерно на 30%, - посол Бондарь

В Польше отмечается рост числа нападений и других проявлений агрессии в отношении украинцев. По данным полиции, за первое полугодие 2026 года произошло уже 180 таких случаев, а в целом этот показатель вырос примерно на 30%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Польше Василий Бондарь рассказал в интервью РБК-Украина.

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"У нас есть статистика от полиции, которая свидетельствует, что в 2024 году имели место 267 случаев нападений на украинцев или актов агрессии. В 2025 году их было 275. За первое полугодие 2026 года — уже 180. Таким образом, мы действительно наблюдаем рост примерно на 30 процентов", — сообщил дипломат.

В то же время Бондарь подчеркнул, что при оценке этой статистики необходимо учитывать изменения в польском законодательстве и практике квалификации и учета правонарушений.

По его словам, действия, которые раньше могли квалифицироваться как обычное хулиганство или оскорбление, сейчас чаще рассматриваются с учетом мотива ненависти по национальному признаку. Это предусматривает более строгую ответственность, но в то же время влияет на статистические показатели.

"Приведенные данные отражают статистику преступлений или правонарушений, совершенных на национальной почве. Данные польской прокуратуры также свидетельствуют о 182 досудебных разбирательствах, проводившихся в период с января по июнь 2026 года именно по этим преступлениям", — уточнил посол.

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Бондарь также обратил внимание, что случаи агрессии против украинцев все чаще получают огласку благодаря видеозаписям, которые потерпевшие или свидетели публикуют в социальных сетях.

По его словам, с одной стороны, это усиливает ощущение опасности среди других украинцев, а с другой — привлекает внимание общества и побуждает компетентные органы быстрее реагировать на такие случаи.

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