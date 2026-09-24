Нападение украинца на людей в монастыре в Польше не имело национальной подоплеки, сейчас он находится в психиатрической больнице, - посол Боднар
Нападение с ножом в польском монастыре, в результате которого погиб священник, совершил 31-летний украинец. Он госпитализирован в психиатрическую больницу. В день, когда произошло нападение, он приехал в Польшу из Германии и также пытался попасть на территорию Украины.
Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил в комментарии Slawa TV, передает Цензор.НЕТ.
Что говорит посол?
По словам посла, подозреваемый проживает в Германии, а накануне пытался пересечь границу из Польши в Украину, но его не пропустили из-за отсутствия страховки. Кроме того, Боднар сказал, что у мужчины могли быть психические расстройства и сейчас он находится в психиатрической больнице.
"Я бы сейчас не искал каких-то чрезвычайных мотивов, потому что громкие заголовки всегда могут провоцировать дальнейшее накручивание напряжения. Кроме того, я жду официального сообщения от полиции, которая точно сообщит о его психическом состоянии", - заявил Боднар.
Он считает, что нападение не имело национальной подоплеки. В то же время дипломат добавил, что мужчина "должен понести ответственность в соответствии со всеми законодательными нормами" ЕС и Польши.
Обстоятельства по версии прокуратуры
По данным прокуратуры, украинец сегодня въехал в Польшу с территории Германии и направлялся к пункту пропуска в Корчевой, но границу не пересек.
Пресс-секретарь прокуратуры рассказала, что мужчина попал на территорию монастыря, после чего зашел в помещения кухни. Именно там, по данным следователей, он взял нож, который стал орудием нападения.
"На данный момент мы можем сказать, что этот мужчина проник на территорию монастыря, вошел в помещения кухни. Там произошли первые столкновения с людьми, которые участвовали в этом инциденте. Позже события переместились на территорию костела, расположенного здесь же, на территории монастыря", - сообщили в прокуратуре.
Мужчину задержали на месте происшествия полицейские, с ним проводятся первичные следственные действия, возможность дальнейших процессуальных действий должны определить врачи.
Мотив украинца
Издание Wirtualna Polska со ссылкой на источники пишет, что мотивом нападения могла быть месть местным священникам. По данным СМИ, перед нападением утром мужчина постучал в ворота аббатства и попросил финансовой помощи, но ему отказали.
Очевидцы рассказали, что он был пьян или под воздействием наркотиков, говорил бессвязно и был одет очень легко, хотя на улице было холодно. Источник издания сообщил, что украинец "сошел с ума", когда не получил помощи.
Сначала украинец якобы угрожал священникам словами, а затем откуда-то вернулся с мачете, которым и напал на посетителей и священника. Официальный мотив преступления польские правоохранители пока не объявляли.
Что известно о нападении
- Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.
- Один из священников - отец Станислав - умер от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, число погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжелое, всех госпитализировали.
- По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.
- Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчовой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского уезда. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.
- Местные власти ввели усиленные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападавший должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Он также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
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