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Новости Украинцы в Польше
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Нападение украинца на людей в монастыре в Польше не имело национальной подоплеки, сейчас он находится в психиатрической больнице, - посол Боднар

Территория возле монастыря в Ярославе в Польше

Нападение с ножом в польском монастыре, в результате которого погиб священник, совершил 31-летний украинец. Он госпитализирован в психиатрическую больницу. В день, когда произошло нападение, он приехал в Польшу из Германии и также пытался попасть на территорию Украины.

Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил в комментарии Slawa TV, передает Цензор.НЕТ.

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Что говорит посол?

По словам посла, подозреваемый проживает в Германии, а накануне пытался пересечь границу из Польши в Украину, но его не пропустили из-за отсутствия страховки. Кроме того, Боднар сказал, что у мужчины могли быть психические расстройства и сейчас он находится в психиатрической больнице.

"Я бы сейчас не искал каких-то чрезвычайных мотивов, потому что громкие заголовки всегда могут провоцировать дальнейшее накручивание напряжения. Кроме того, я жду официального сообщения от полиции, которая точно сообщит о его психическом состоянии", - заявил Боднар.

Он считает, что нападение не имело национальной подоплеки. В то же время дипломат добавил, что мужчина "должен понести ответственность в соответствии со всеми законодательными нормами" ЕС и Польши.

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Обстоятельства по версии прокуратуры

По данным прокуратуры, украинец сегодня въехал в Польшу с территории Германии и направлялся к пункту пропуска в Корчевой, но границу не пересек.

Пресс-секретарь прокуратуры рассказала, что мужчина попал на территорию монастыря, после чего зашел в помещения кухни. Именно там, по данным следователей, он взял нож, который стал орудием нападения.

"На данный момент мы можем сказать, что этот мужчина проник на территорию монастыря, вошел в помещения кухни. Там произошли первые столкновения с людьми, которые участвовали в этом инциденте. Позже события переместились на территорию костела, расположенного здесь же, на территории монастыря", - сообщили в прокуратуре.

Мужчину задержали на месте происшествия полицейские, с ним проводятся первичные следственные действия, возможность дальнейших процессуальных действий должны определить врачи.

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Мотив украинца

Издание Wirtualna Polska со ссылкой на источники пишет, что мотивом нападения могла быть месть местным священникам. По данным СМИ, перед нападением утром мужчина постучал в ворота аббатства и попросил финансовой помощи, но ему отказали.

Очевидцы рассказали, что он был пьян или под воздействием наркотиков, говорил бессвязно и был одет очень легко, хотя на улице было холодно. Источник издания сообщил, что украинец "сошел с ума", когда не получил помощи.

Сначала украинец якобы угрожал священникам словами, а затем откуда-то вернулся с мачете, которым и напал на посетителей и священника. Официальный мотив преступления польские правоохранители пока не объявляли.

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Что известно о нападении

  • Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.
  • Один из священников - отец Станислав - умер от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, число погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжелое, всех госпитализировали.
  • По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.
  • Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчовой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского уезда. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.
  • Местные власти ввели усиленные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападавший должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Он также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Автор: 

Боднар Василий (191) нападение (2436) Польша (9888) украинцы (2997)
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Топ комментарии
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...намагався перетнути кордон із Польщі в Україну, але його не пропустили через відсутність страхування... Одне питання, він українець за національністю, чи громадянин України? Якщо громадянин і хотів потрапити додому в Україну то яка нахрен страховка потрібна?
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25.09.2026 00:02 Ответить
+4
Хотів до неньки та не пустили бо страховки нема втф? Щось тут пахне кіздєжою.
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24.09.2026 23:01 Ответить
+4
Хрен с ним с психом---но Навроцкий прокололся классно---запустив старую песню про бандеровцев, поспешил дурко-ватый!
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24.09.2026 23:21 Ответить

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