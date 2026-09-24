Напад українця на людей у монастирі в Польщі не мав національного підґрунтя, зараз він у психлікарні, - посол Боднар

Напад з ножем у польському монастирі, унаслідок якого загинув священник, скоїв 31-річний українець. Він госпіталізований до психіатричної лікарні. У день, коли стався напад, він приїхав до Польщі з Німеччини й також намагався потрапити на територію України.

Про це посол України в Польщі Василь Боднар повідомив у коментарі Slawa TV, передає Цензор.НЕТ.

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Що каже посол?

За словами посла, підозрюваний живе в Німеччині, а напередодні намагався перетнути кордон із Польщі в Україну, але його не пропустили через відсутність страхування. Окрім цього, Боднар сказав, що чоловік міг мати розлади психіки й зараз перебуває в психіатричній лікарні.

"Я б зараз не шукав якихось надзвичайних підстав, тому що голосні заголовки завжди можуть провокувати подальше накручення напруги. Окрім того, я чекаю на офіційне повідомлення від поліції, яка точно скаже про його психічний стан", — заявив Боднар.

Він вважає, що напад не мав національного підґрунтя. Водночас дипломат додав, що чоловік "має відповідати відповідно до всіх законодавчих норм" ЄС і Польщі.

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Обставини за версією прокуратури

За даними прокуратури, українець сьогодні в'їхав до Польщі з території Німеччини та прямував до пункту пропуску в Корчовій, але кордон не перетнув.

Речниця прокуратури розповіла, що чоловік потрапив на територію монастиря, після чого зайшов до приміщень кухні. Саме там, за даними слідчих, він узяв ніж, який став знаряддям нападу.

"На цю мить ми можемо сказати, що цей чоловік зайшов на територію монастиря, зайшов до приміщень кухні. Там сталися перші зустрічі з людьми, які брали участь у цій події. Пізніше подія перемістилася на територію костелу, що розташований тут же, на території монастиря", — розповіли у прокуратурі.

Чоловіка затримали на місці події поліціянти, з ним проводять первинні слідчі дії, можливість подальших процесуальних дій мають визначити лікарі.

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Мотив українця

Видання Wirtualna Polska з посиланням на джерела пише, що мотивом нападу могла бути помста місцевим священникам. За даними медіа, перед нападом, вранці чоловік постукав у ворота абатства і попросив фінансової допомоги, але йому відмовили.

Очевидці розповіли, що він був п’яний або під впливом наркотиків, говорив незв’язно і був одягнений дуже легко, хоча на вулиці було холодно. Джерело видання розповіло, що українець "ошаленів", коли не одержав допомоги.

Спочатку українець нібито погрожував священникам словами, а потім звідкись повернувся з мачете, яким і напав на відвідувачів та священника. Офіційного мотиву злочину польські правоохоронці поки що не оголошували.

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Що відомо про напад