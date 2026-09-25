Після повені у Непалі зниклими безвісти вважаються 56 українців, даних про загиблих немає, - МЗС
Доля 56 громадян України залишається невідомою після масштабної повені та зсувів ґрунту в Непалі. Станом на 25 вересня підтвердженої інформації про загиблих або поранених українців немає.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
За даними МЗС, офіційно зниклими та розшукуваними наразі вважаються 56 громадян України. Українські дипломати продовжують вживати заходів для встановлення їхньої долі та ідентифікації.
Посольство України в КНР, зокрема, продовжує передавати китайській стороні ДНК-дані родичів зниклих українців.
За інформацією компетентних органів Непалу, внаслідок стихійного лиха загинула 1451 людина, ще 6150 вважаються зниклими безвісти.
Китайська сторона повідомляє про 43 підтверджені смерті та 519 зниклих безвісти. Серед останніх – 261 іноземець із 23 країн.
У МЗС також повідомили, що за фактами зникнення українців унаслідок стихійного лиха розпочато досудові розслідування у відповідних кримінальних провадженнях щодо 49 осіб та вжито необхідних заходів.
У міністерстві наголосили, що ситуація залишається складною через значні масштаби руйнувань, а справа щодо розшуку українців перебуває на особливому контролі.
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