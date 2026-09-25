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Новини Повінь у Непалі
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Після повені у Непалі зниклими безвісти вважаються 56 українців, даних про загиблих немає, - МЗС

Доля 56 зниклих під час повені у Непалі українців залишається невідомою

Доля 56 громадян України залишається невідомою після масштабної повені та зсувів ґрунту в Непалі. Станом на 25 вересня підтвердженої інформації про загиблих або поранених українців немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це  журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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За даними МЗС, офіційно зниклими та розшукуваними наразі вважаються 56 громадян України. Українські дипломати продовжують вживати заходів для встановлення їхньої долі та ідентифікації.

Посольство України в КНР, зокрема, продовжує передавати китайській стороні ДНК-дані родичів зниклих українців.

За інформацією компетентних органів Непалу, внаслідок стихійного лиха загинула 1451 людина, ще 6150 вважаються зниклими безвісти.

Також читайте: Поліція Непалу заявила про збільшення кількості зниклих через стихійне лихо українців. МЗС перевіряє інформацію (оновлено)

Китайська сторона повідомляє про 43 підтверджені смерті та 519 зниклих безвісти. Серед останніх – 261 іноземець із 23 країн.

У МЗС також повідомили, що за фактами зникнення українців унаслідок стихійного лиха розпочато досудові розслідування у відповідних кримінальних провадженнях щодо 49 осіб та вжито необхідних заходів.

У міністерстві наголосили, що ситуація залишається складною через значні масштаби руйнувань, а справа щодо розшуку українців перебуває на особливому контролі.

Також читайте: У районі повені в Непалі зник зв’язок із 56 громадянами України, - МЗС

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Топ коментарі
+2
Я скажу більше, нормальне розподілення Гаусса вчить нас, шо серед цих людей має бути 56 x 0,73 = 41 виборець кварталу95.
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25.09.2026 12:44 Відповісти
+1
як це не сумно... стали непальським міндобривом...
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25.09.2026 12:32 Відповісти
+1
вони стали органічним добривом
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25.09.2026 12:54 Відповісти

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