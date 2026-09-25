После наводнения в Непале без вести пропали 56 украинцев, данных о погибших нет, - МИД
Судьба 56 граждан Украины остается неизвестной после масштабного наводнения и оползней в Непале. По состоянию на 25 сентября подтвержденной информации о погибших или раненых украинцах нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
По данным МИД, официально пропавшими без вести и разыскиваемыми в настоящее время считаются 56 граждан Украины. Украинские дипломаты продолжают принимать меры для установления их судьбы и идентификации.
Посольство Украины в КНР, в частности, продолжает передавать китайской стороне ДНК-данные родственников пропавших украинцев.
По информации компетентных органов Непала, в результате стихийного бедствия погиб 1451 человек, еще 6150 считаются пропавшими без вести.
Китайская сторона сообщает о 43 подтвержденных случаях смерти и 519 пропавших без вести. Среди последних — 261 иностранец из 23 стран.
В МИД также сообщили, что по фактам исчезновения украинцев в результате стихийного бедствия начаты досудебные расследования в соответствующих уголовных производствах в отношении 49 человек и приняты необходимые меры.
В министерстве подчеркнули, что ситуация остается сложной из-за значительных масштабов разрушений, а дело о розыске украинцев находится на особом контроле.
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