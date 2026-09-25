После наводнения в Непале без вести пропали 56 украинцев, данных о погибших нет, - МИД

Судьба 56 граждан Украины остается неизвестной после масштабного наводнения и оползней в Непале. По состоянию на 25 сентября подтвержденной информации о погибших или раненых украинцах нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным МИД, официально пропавшими без вести и разыскиваемыми в настоящее время считаются 56 граждан Украины. Украинские дипломаты продолжают принимать меры для установления их судьбы и идентификации.

Посольство Украины в КНР, в частности, продолжает передавать китайской стороне ДНК-данные родственников пропавших украинцев.

По информации компетентных органов Непала, в результате стихийного бедствия погиб 1451 человек, еще 6150 считаются пропавшими без вести.

Читайте также: Полиция Непала заявила об увеличении числа пропавших без вести из-за стихийного бедствия украинцев. МИД проверяет информацию (обновлено)

Китайская сторона сообщает о 43 подтвержденных случаях смерти и 519 пропавших без вести. Среди последних — 261 иностранец из 23 стран.

В МИД также сообщили, что по фактам исчезновения украинцев в результате стихийного бедствия начаты досудебные расследования в соответствующих уголовных производствах в отношении 49 человек и приняты необходимые меры.

В министерстве подчеркнули, что ситуация остается сложной из-за значительных масштабов разрушений, а дело о розыске украинцев находится на особом контроле.

Читайте также: В районе наводнения в Непале пропала связь с 56 гражданами Украины, - МИД