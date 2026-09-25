Сибіга про зустріч із главою МЗС Ірану: Діалог є корисним для стратегічної безпеки України
Зусріч із главою МЗС Ірану Аббасом Аббасом Аракчі під час Генасамблеї ООН була корисною перш за все для стратегічної безпеки України.
Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, зустріч стала продовженням його липневої телефонної розмови з Аракчі, під час якої сторони домовилися підтримувати прямий діалог для недопущення подальшого загострення між Україною та Іраном.
"Тоді завдяки дипломатії вдалося знизити напругу та зняти безпосередні загрози", - пояснив Сибіга.
Під час нинішньої зустрічі сторони обговорили ситуацію в Україні та Ірані, регіональні питання, а також мирні зусилля.
"Дипломатія - це ж не лише про зустрічі з дружніми країнами та фотографії, на яких усі всміхаються та обіймаються. Це іноді й про відверту розмову з союзником твого ворога. Ми не маємо в усьому погоджуватися для того, щоб говорити", - зазначив міністр.
Сибіга додав, що Україна підтримує прямий діалог навіть із державами, які мають тісні відносини з Росією.
"Вважаю, що зустріч була доцільною та корисною, насамперед для інтересів стратегічної безпеки України", - підсумував він.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з іранським колегою Аббасом Аракчі під час Генасамблеї ООН.
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