Сибига о встрече с главой МИД Ирана: Диалог полезен для стратегической безопасности Украины

Встреча с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи во время Генеральной Ассамблеи ООН была полезна прежде всего для стратегической безопасности Украины.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в интервью "Укринформу", передает "Цензор.НЕТ".

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По его словам, встреча стала продолжением его июльского телефонного разговора с Аракчи, в ходе которого стороны договорились поддерживать прямой диалог для недопущения дальнейшего обострения отношений между Украиной и Ираном.

"Тогда благодаря дипломатии удалось снизить напряженность и устранить непосредственные угрозы", — пояснил Сибига.

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В ходе нынешней встречи стороны обсудили ситуацию в Украине и Иране, региональные вопросы, а также мирные усилия.

"Дипломатия — это ведь не только встречи с дружественными странами и фотографии, на которых все улыбаются и обнимаются. Это иногда и откровенный разговор с союзником твоего врага. Мы не обязаны во всем соглашаться, чтобы вести диалог", — отметил министр.

Сибига добавил, что Украина поддерживает прямой диалог даже с государствами, которые имеют тесные отношения с Россией.

"Считаю, что встреча была целесообразной и полезной, прежде всего в интересах стратегической безопасности Украины", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи во время Генассамблеи ООН.

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