744 дитини загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, ще 2363 - зникли безвісти, - Лубінець

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито 744 дитини, ще 2363 дитини вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час інтерактивного діалогу з Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні в рамках 63-ї регулярної сесії РПЛ ООН, передає Цензор.НЕТ.

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Діти війни

Як зазначається, ще 2904 дитини зазнали поранень різного ступеня важкості.

Крім того, задокументовано 23 випадки сексуального насильства над дітьми, пов'язані з війною.

Діти в окупації

На ТОТ України може перебувати близько 1,6 мільйона українських дітей. Їм видають російські документи, влаштовують у російські сім’ї, піддають впливу пропаганди та позбавляють української ідентичності. Їх насильно переміщують.

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"Замість благополуччя, права на мирне життя і добробут, РФ примусово займається мілітаризацією дитинства. Ще неповнолітніми їх змушують проходити військову підготовку, тисячі молодих українців призивають до російської армії. Мета російського керівництва одна - продовжувати війну проти України чужими руками. Готувати нове покоління солдат", - наголосив Лубінець.

Повернення українських дітей

Омбудсмен закликав міжнародну спільноту доєднатись до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, допомогти у встановленні місцезнаходження кожної української дитини та забезпечити її безпечне повернення в Україну.

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"Необхідно вимагати від Росії надати повний список усіх незаконно депортованих і переміщених українських дітей відповідно до Четвертої Женевської конвенції, забезпечивши повний доступ міжнародних моніторингових місій до ТОТ України!" - наголосив уповноважений.