744 ребенка погибли в результате полномасштабного вторжения РФ, еще 2363 - пропали без вести, - Лубинец

В результате полномасштабного вторжения России в Украину были убиты 744 ребенка, ещё 2363 ребенка числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога с Независимой международной комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине в рамках 63-й очередной сессии ПЧП ООН, передает Цензор.НЕТ.

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Дети войны

Как отмечается, еще 2904 ребенка получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, зафиксировано 23 случая сексуального насилия над детьми, связанных с войной.

Дети в оккупации

На временно оккупированных территориях Украины может находиться около 1,6 миллиона украинских детей. Им выдают российские документы, устраивают в российские семьи, подвергают воздействию пропаганды и лишают украинской идентичности. Их насильно перемещают.

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"Вместо благополучия, права на мирную жизнь и благосостояние РФ принудительно занимается милитаризацией детства. Еще несовершеннолетних их заставляют проходить военную подготовку, тысячи молодых украинцев призывают в российскую армию. Цель российского руководства одна — продолжать войну против Украины чужими руками. Готовить новое поколение солдат", — подчеркнул Лубинец.

Возвращение украинских детей

Омбудсмен призвал международное сообщество присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, помочь в установлении местонахождения каждого украинского ребенка и обеспечить его безопасное возвращение в Украину.

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"Необходимо потребовать от России предоставить полный список всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, обеспечив полный доступ международных мониторинговых миссий к ВОТ Украины!" — подчеркнул уполномоченный.