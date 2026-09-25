744 ребенка погибли в результате полномасштабного вторжения РФ, еще 2363 - пропали без вести, - Лубинец
В результате полномасштабного вторжения России в Украину были убиты 744 ребенка, ещё 2363 ребенка числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога с Независимой международной комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине в рамках 63-й очередной сессии ПЧП ООН, передает Цензор.НЕТ.
Дети войны
Как отмечается, еще 2904 ребенка получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, зафиксировано 23 случая сексуального насилия над детьми, связанных с войной.
Дети в оккупации
На временно оккупированных территориях Украины может находиться около 1,6 миллиона украинских детей. Им выдают российские документы, устраивают в российские семьи, подвергают воздействию пропаганды и лишают украинской идентичности. Их насильно перемещают.
"Вместо благополучия, права на мирную жизнь и благосостояние РФ принудительно занимается милитаризацией детства. Еще несовершеннолетних их заставляют проходить военную подготовку, тысячи молодых украинцев призывают в российскую армию. Цель российского руководства одна — продолжать войну против Украины чужими руками. Готовить новое поколение солдат", — подчеркнул Лубинец.
Возвращение украинских детей
Омбудсмен призвал международное сообщество присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, помочь в установлении местонахождения каждого украинского ребенка и обеспечить его безопасное возвращение в Украину.
"Необходимо потребовать от России предоставить полный список всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, обеспечив полный доступ международных мониторинговых миссий к ВОТ Украины!" — подчеркнул уполномоченный.
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