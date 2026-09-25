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Законодавство України має позбутися русизмів та англіцизмів, будуть зміни, - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що законодавство України має позбутися русизмів та англіцизмів і використовувати лише українську мову.

Про це Стефанчук заявив під час зустрічі в Житомирі з нагоди презентації напрацювань щодо нового Цивільного кодексу України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Про майбутній законодавчий акт

"Це буде окремий законодавчий акт (щодо українізації українського законодавства — ред.). Ми очікуємо відповідної експертизи від Національної академії наук, Національної академії правових наук", — сказав Стефанчук.

За його словами, відповідна законодавча ініціатива "наскрізь змінюватиме термінологію в українському законодавстві", а також вирішуватиме правила правильного застосування мовних норм.

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Мета ініціативи

  • Спікер українського парламенту заявив, що основна мета — українізувати тексти українського законодавства.

"Ми повинні перестати писати українські закони або русизмами, або англіцизмами. Це повинна бути чиста українська мова, яка сприймається усіма. Саме тому ми працюємо з багатьма фахівцями в цих питаннях", — додав Стефанчук.

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Автор: 

закон (1607) законопроєкт (2311) українська мова (845) Стефанчук Руслан (803)
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Топ коментарі
+42
Все що завгодно, аби не рухати корупцію.
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25.09.2026 22:43 Відповісти
+28
Не годуйте в раді хоч цього хряка, хай вийде з залу засідань! Да буде йому відомо що слово "конституція " як раз і є англіцизм "constitution" як ти недолуге на українській мові це назвеш? *** які ж там недорозвинені дебіли, зима на носу склади і дата центри знищуються а вони хернею маються, у відставку довбоящерів!!
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25.09.2026 22:48 Відповісти
+26
Еталонний, він мені нагадує Весельчака у, ну один в один, і ще одного з іншого мультфільму, Позорище при владі.
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25.09.2026 22:49 Відповісти

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