Законодавство України має позбутися русизмів та англіцизмів, будуть зміни, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що законодавство України має позбутися русизмів та англіцизмів і використовувати лише українську мову.

Про це Стефанчук заявив під час зустрічі в Житомирі з нагоди презентації напрацювань щодо нового Цивільного кодексу України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Про майбутній законодавчий акт

"Це буде окремий законодавчий акт (щодо українізації українського законодавства — ред.). Ми очікуємо відповідної експертизи від Національної академії наук, Національної академії правових наук", — сказав Стефанчук.

За його словами, відповідна законодавча ініціатива "наскрізь змінюватиме термінологію в українському законодавстві", а також вирішуватиме правила правильного застосування мовних норм.

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Мета ініціативи

Спікер українського парламенту заявив, що основна мета — українізувати тексти українського законодавства.

"Ми повинні перестати писати українські закони або русизмами, або англіцизмами. Це повинна бути чиста українська мова, яка сприймається усіма. Саме тому ми працюємо з багатьма фахівцями в цих питаннях", — додав Стефанчук.

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