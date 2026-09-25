Законодательство Украины должно избавиться от русизмов и англицизмов, будут изменения, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Стефанчук заявил, что законодательство Украины должно избавиться от русизмов и англицизмов и использовать исключительно украинский язык.
Об этом Стефанчук заявил во время встречи в Житомире по случаю презентации наработок по новому Гражданскому кодексу Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
О будущем законодательном акте
"Это будет отдельный законодательный акт (об украинизации украинского законодательства — ред.). Мы ожидаем соответствующей экспертизы от Национальной академии наук, Национальной академии правовых наук", — сказал Стефанчук.
По его словам, соответствующая законодательная инициатива "коренным образом изменит терминологию в украинском законодательстве", а также определит правила правильного применения языковых норм.
Цель инициативы
- Спикер украинского парламента заявил, что основная цель — украинизировать тексты украинского законодательства.
"Мы должны перестать писать украинские законы либо с русизмами, либо с англицизмами. Это должен быть чистый украинский язык, понятный всем. Именно поэтому мы работаем со многими специалистами в этих вопросах", — добавил Стефанчук.
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