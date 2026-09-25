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Законодательство Украины должно избавиться от русизмов и англицизмов, будут изменения, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Стефанчук заявил, что законодательство Украины должно избавиться от русизмов и англицизмов и использовать исключительно украинский язык.

Об этом Стефанчук заявил во время встречи в Житомире по случаю презентации наработок по новому Гражданскому кодексу Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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О будущем законодательном акте

"Это будет отдельный законодательный акт (об украинизации украинского законодательства — ред.). Мы ожидаем соответствующей экспертизы от Национальной академии наук, Национальной академии правовых наук", — сказал Стефанчук.

По его словам, соответствующая законодательная инициатива "коренным образом изменит терминологию в украинском законодательстве", а также определит правила правильного применения языковых норм.

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Цель инициативы

  • Спикер украинского парламента заявил, что основная цель — украинизировать тексты украинского законодательства.

"Мы должны перестать писать украинские законы либо с русизмами, либо с англицизмами. Это должен быть чистый украинский язык, понятный всем. Именно поэтому мы работаем со многими специалистами в этих вопросах", — добавил Стефанчук.

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Автор: 

закон (3207) законопроект (3363) украинский язык (1228) Стефанчук Руслан (722)
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Топ комментарии
+42
Все що завгодно, аби не рухати корупцію.
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25.09.2026 22:43 Ответить
+28
Не годуйте в раді хоч цього хряка, хай вийде з залу засідань! Да буде йому відомо що слово "конституція " як раз і є англіцизм "constitution" як ти недолуге на українській мові це назвеш? *** які ж там недорозвинені дебіли, зима на носу склади і дата центри знищуються а вони хернею маються, у відставку довбоящерів!!
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25.09.2026 22:48 Ответить
+26
Еталонний, він мені нагадує Весельчака у, ну один в один, і ще одного з іншого мультфільму, Позорище при владі.
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25.09.2026 22:49 Ответить

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