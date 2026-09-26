Уражено склад боєприпасів та РЛС "Терек" росіян на окупованих територіях, - Генштаб
25 вересня та в ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили важливі військові об’єкти російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області українські військові уразили склад боєприпасів російських військ.
Також удару завдали по радіолокаційній станції росіян у районі Семенівського Донецької області.
Що відомо про РЛС П-18 "Терек"
Йдеться про радіолокаційну станцію П-18 "Терек" - мобільну двокоординатну РЛС метрового діапазону.
Вона призначена для виявлення та визначення координат повітряних цілей, а також передачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони.
Максимальна дальність виявлення цілей станцією може сягати близько 250 км, а висота виявлення - до 35 км.
П-18 "Терек" є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони.
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