Поражен склад боеприпасов и РЛС "Терек" россиян на оккупированных территориях, - Генштаб. ВИДЕО
25 сентября и в ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Во временно оккупированном Северско-Донецке Луганской области украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов российских войск.
Также был нанесен удар по радиолокационной станции россиян в районе Семеновского Донецкой области.
Что известно о РЛС П-18 "Терек"
Речь идет о радиолокационной станции П-18 "Терек" - мобильной двухкоординатной РЛС метрового диапазона.
Она предназначена для обнаружения и определения координат воздушных целей, а также передачи радиолокационной информации средствам противовоздушной обороны.
Максимальная дальность обнаружения целей станцией может достигать около 250 км, а высота обнаружения - до 35 км.
П-18 "Терек" является одним из средств радиолокационного обеспечения российской системы противовоздушной обороны.
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