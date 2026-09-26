Поражен склад боеприпасов и РЛС "Терек" россиян на оккупированных территориях, - Генштаб. ВИДЕО

25 сентября и в ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Во временно оккупированном Северско-Донецке Луганской области украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов российских войск.

Также был нанесен удар по радиолокационной станции россиян в районе Семеновского Донецкой области.

Что известно о РЛС П-18 "Терек"

Речь идет о радиолокационной станции П-18 "Терек" - мобильной двухкоординатной РЛС метрового диапазона.

Она предназначена для обнаружения и определения координат воздушных целей, а также передачи радиолокационной информации средствам противовоздушной обороны.

Максимальная дальность обнаружения целей станцией может достигать около 250 км, а высота обнаружения - до 35 км.

П-18 "Терек" является одним из средств радиолокационного обеспечения российской системы противовоздушной обороны.

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