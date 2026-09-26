Замість Горлівки обрали Балаклію: Сирський розкрив невідомі деталі Харківської наступальної операції

Харківська наступальна операція готувалася в умовах суворого режиму секретності та гострого дефіциту снарядів.

Про це ексголовком Олександр Сирський розповів LB.UA, коментуючи успішну Харківську операцію, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контрнаступ на Харківщині

"На початку серпня 2022-го всі зусилля Збройних Сил були зосереджені на Херсонському напрямку. Мене викликав на звʼязок президент і запропонував підготувати наступальну операцію в районі Горлівки тими силами, які у нас - у "Хортиці" - були. А у нас їх і не було особливо. Я запропонував спланувати інший напрямок, де прогнозований успіх був вищим. За розрахунками вийшло, що це Харківщина, район Балаклії, - там противник наступу не очікував", - розповів Сирський.

"Задум полягав у тому, щоб прорвати оборону й швидким просуванням, минаючи важкі бої за населені пункти, вийти до правого берега Осколу - приблизно 65-70 км. Планували звільнити 3 тис. км² і близько 120 населених пунктів. Але на момент завершення передислокації 29 серпня забезпечення боєприпасами не було. Дзвонив президент і питав, чому не наступаєте. Так підтримувати наступ не було чим. Артилерія тоді давала близько 80% усього ураження, а снарядів бракувало настільки, що на 12-15 пострілів противника можна було відповісти одним. Коли про це доповіли, президент поставив задачу знайти снаряди", - додав він.

Також читайте: Забезпечення ЗСУ у першому півріччі становило 15-20% від потреби. Питання до Федорова, - ексголовком Сирський

Про режим тиші

"До підготовки операції допустили буквально пʼятьох офіцерів і генералів. Кожен командир отримував чітке завдання лише в момент, коли підрозділ уже висувався в район зосередження. У перший день вдалося прорвати оборону й просунутися на 19 км, у другий - ще на 29, на третій день вийшли на берег Осколу. Коли стало зрозуміло, що противник відходить, 92-й бригаді поставили задачу рухатися на Купʼянськ, а на пʼятий день інша частина угруповання оточила Ізюм", - продовжив він.

За його словами, досвід Харківської операції втілювали кілька разів, зокрема на курщині у 2024 році. Всі ті ж принципи: просування на бронетехніці, минаючи опорні пункти, просуваючись у глибину. У відповідь противник був змушений кидати на цей напрямок найкращі частини. Таким чином майже 70 тисяч особового складу було противником перекинуто з інших напрямків.

Також читайте: Операція "Вівальді": Білецький розповів про наступ Третього корпусу та звільнення Середнього на Донеччині. ВIДЕО

Нестача ракет для ППО

Сирський також зауважив, що ситуація з ракетами від партнерів для Patriot складна, і єдиний вихід – власний антибалістичний комплекс. Створення вітчизняної ракети для боротьби з ворожими літаками і крилатими ракетами вже на завершальній стадії. Питання буквально місяць-два, вже йдуть останні випробування.

"Наступний крок – реактивні дрони. Тут затримується закупівля легкомоторної авіації, здатної з ними боротися: МО рішення ухвалює, процес зрушився з місця. Потрібна також велика кількість ПЗРК як відносно дешевого способу боротьби з дронами й модернізація звичайних засобів ураження", - додає колишній головком.

Штурмові війська

За його словами, штурмові війська майже третій рік доводять свою ефективність. Особливо там, де ситуація складна: забезпечують наступальні дії і запобігають втраті території. Головне, що вони розвантажили десантно-штурмові війська. Раніше тільки ДШВ виконували ці дії, і фактично ними, особливо у перший і другий рік війни, закривалися всі проблемні ділянки. Зараз такої ситуації немає.

Читайте: Контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів, - Залужний

Про співпрацю з партнерами

"Наприкінці 25-го і на початку 26-го року всі представники ЗС країн-партнерів, у тому числі Британія, Франція, інші країни, визнали, що їм треба в нас вчитися вже. Якщо раніше вони навчали українських військових, то тепер приїжджають вивчати наш досвід. Роль України є визначальною: поки Сили оборони стримують ворога, рф не може розпочати агресію проти країн Альянсу. Розвіддані свідчать, що вона до цього готується, але, маючи такі втрати на фронті, залишається питання - чи буде вона до цього готова", - резюмував Сирський.