Вместо Горловки выбрали Балаклею: Сырский раскрыл неизвестные детали Харьковской наступательной операции
Харьковская наступательная операция готовилась в условиях строгого режима секретности и острого дефицита снарядов.
Об этом экс-глава ГУО Олександр Сырский рассказал LB.UA, комментируя успешную Харьковскую операцию, сообщает Цензор.НЕТ.
Контрнаступление на Харьковщине
"В начале августа 2022 года все усилия Вооруженных Сил были сосредоточены на Херсонском направлении. Меня вызвал на связь президент и предложил подготовить наступательную операцию в районе Горловки теми силами, которые у нас - в "Хортице" - были. А у нас их и не было особо. Я предложил спланировать другое направление, где прогнозируемый успех был выше. По расчетам получилось, что это Харьковская область, район Балаклеи, - там противник не ожидал наступления", - рассказал Сирский.
"Замысел заключался в том, чтобы прорвать оборону и быстрым продвижением, минуя тяжелые бои за населенные пункты, выйти к правому берегу Оскола - примерно 65–70 км. Планировали освободить 3 тыс. км² и около 120 населенных пунктов. Но к моменту завершения передислокации 29 августа обеспечения боеприпасами не было. Звонил президент и спрашивал, почему не наступаете. Так поддерживать наступление не было чем. Артиллерия тогда наносила около 80% всего урона, а снарядов не хватало настолько, что на 12–15 выстрелов противника можно было ответить одним. Когда об этом доложили, президент поставил задачу найти снаряды", - добавил он.
О режиме тишины
"К подготовке операции допустили буквально пятерых офицеров и генералов. Каждый командир получал четкое задание только в тот момент, когда подразделение уже выдвигалось в район сосредоточения. В первый день удалось прорвать оборону и продвинуться на 19 км, во второй - еще на 29, на третий день вышли на берег Оскола. Когда стало ясно, что противник отступает, 92-й бригаде поставили задачу двигаться на Купянск, а на пятый день другая часть группировки окружила Изюм", - продолжил он.
По его словам, опыт Харьковской операции применялся несколько раз, в частности в Курской области в 2024 году. Все те же принципы: продвижение на бронетехнике, обходя опорные пункты, продвигаясь вглубь. В ответ противник был вынужден бросать на это направление лучшие части. Таким образом, почти 70 тысяч личного состава были переброшены противником с других направлений.
Нехватка ракет для ПВО
Сырский также отметил, что ситуация с ракетами от партнеров для Patriot сложная, и единственный выход - собственный антибаллистический комплекс. Создание отечественной ракеты для борьбы с вражескими самолетами и крылатыми ракетами уже на завершающей стадии. Вопрос буквально месяца-два, уже идут последние испытания.
"Следующий шаг - реактивные дроны. Здесь задерживается закупка легкомоторной авиации, способной с ними бороться: Минобороны принимает решение, процесс сдвинулся с мертвой точки. Требуется также большое количество ПЗРК как относительно дешевого способа борьбы с дронами и модернизация обычных средств поражения", - добавляет бывший главнокомандующий.
Штурмовые войска
По его словам, штурмовые войска уже почти третий год доказывают свою эффективность. Особенно там, где ситуация сложная: они обеспечивают наступательные действия и предотвращают потерю территории. Главное, что они разгрузили десантно-штурмовые войска. Раньше только ДШВ выполняли эти действия, и фактически ими, особенно в первый и второй год войны, закрывались все проблемные участки. Сейчас такой ситуации нет.
О сотрудничестве с партнерами
"В конце 25-го и в начале 26-го года все представители вооруженных сил стран-партнеров, в том числе Великобритании, Франции и других стран, признали, что им уже пора учиться у нас. Если раньше они обучали украинских военных, то теперь приезжают изучать наш опыт. Роль Украины является определяющей: пока Силы обороны сдерживают врага, РФ не может начать агрессию против стран Альянса. Разведданные свидетельствуют, что она к этому готовится, но, учитывая такие потери на фронте, остается вопрос - будет ли она к этому готова", - резюмировал Сырский.
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