Вместо Горловки выбрали Балаклею: Сырский раскрыл неизвестные детали Харьковской наступательной операции

Харьковская наступательная операция готовилась в условиях строгого режима секретности и острого дефицита снарядов.

Об этом экс-глава ГУО Олександр Сырский рассказал LB.UA, комментируя успешную Харьковскую операцию, сообщает Цензор.НЕТ.

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Контрнаступление на Харьковщине

"В начале августа 2022 года все усилия Вооруженных Сил были сосредоточены на Херсонском направлении. Меня вызвал на связь президент и предложил подготовить наступательную операцию в районе Горловки теми силами, которые у нас - в "Хортице" - были. А у нас их и не было особо. Я предложил спланировать другое направление, где прогнозируемый успех был выше. По расчетам получилось, что это Харьковская область, район Балаклеи, - там противник не ожидал наступления", - рассказал Сирский.

"Замысел заключался в том, чтобы прорвать оборону и быстрым продвижением, минуя тяжелые бои за населенные пункты, выйти к правому берегу Оскола - примерно 65–70 км. Планировали освободить 3 тыс. км² и около 120 населенных пунктов. Но к моменту завершения передислокации 29 августа обеспечения боеприпасами не было. Звонил президент и спрашивал, почему не наступаете. Так поддерживать наступление не было чем. Артиллерия тогда наносила около 80% всего урона, а снарядов не хватало настолько, что на 12–15 выстрелов противника можно было ответить одним. Когда об этом доложили, президент поставил задачу найти снаряды", - добавил он.

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О режиме тишины

"К подготовке операции допустили буквально пятерых офицеров и генералов. Каждый командир получал четкое задание только в тот момент, когда подразделение уже выдвигалось в район сосредоточения. В первый день удалось прорвать оборону и продвинуться на 19 км, во второй - еще на 29, на третий день вышли на берег Оскола. Когда стало ясно, что противник отступает, 92-й бригаде поставили задачу двигаться на Купянск, а на пятый день другая часть группировки окружила Изюм", - продолжил он.

По его словам, опыт Харьковской операции применялся несколько раз, в частности в Курской области в 2024 году. Все те же принципы: продвижение на бронетехнике, обходя опорные пункты, продвигаясь вглубь. В ответ противник был вынужден бросать на это направление лучшие части. Таким образом, почти 70 тысяч личного состава были переброшены противником с других направлений.

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Нехватка ракет для ПВО

Сырский также отметил, что ситуация с ракетами от партнеров для Patriot сложная, и единственный выход - собственный антибаллистический комплекс. Создание отечественной ракеты для борьбы с вражескими самолетами и крылатыми ракетами уже на завершающей стадии. Вопрос буквально месяца-два, уже идут последние испытания.

"Следующий шаг - реактивные дроны. Здесь задерживается закупка легкомоторной авиации, способной с ними бороться: Минобороны принимает решение, процесс сдвинулся с мертвой точки. Требуется также большое количество ПЗРК как относительно дешевого способа борьбы с дронами и модернизация обычных средств поражения", - добавляет бывший главнокомандующий.

Штурмовые войска

По его словам, штурмовые войска уже почти третий год доказывают свою эффективность. Особенно там, где ситуация сложная: они обеспечивают наступательные действия и предотвращают потерю территории. Главное, что они разгрузили десантно-штурмовые войска. Раньше только ДШВ выполняли эти действия, и фактически ими, особенно в первый и второй год войны, закрывались все проблемные участки. Сейчас такой ситуации нет.

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О сотрудничестве с партнерами

"В конце 25-го и в начале 26-го года все представители вооруженных сил стран-партнеров, в том числе Великобритании, Франции и других стран, признали, что им уже пора учиться у нас. Если раньше они обучали украинских военных, то теперь приезжают изучать наш опыт. Роль Украины является определяющей: пока Силы обороны сдерживают врага, РФ не может начать агрессию против стран Альянса. Разведданные свидетельствуют, что она к этому готовится, но, учитывая такие потери на фронте, остается вопрос - будет ли она к этому готова", - резюмировал Сырский.