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Новости Финансирование Сил обороны Конфликт между Сырским и Федоровым
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Обеспечение ВСУ в первом полугодии составило 15-20% от потребности. Вопрос к Федорову, - экс-главком Сырский

сирський

В первой половине 2026 года уровень обеспечения ВСУ по всем направлениям составлял всего 15–20 % от реальной потребности, а проблемы с НРК носили критический характер.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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По словам Сырского, армии не хватало снарядов, пикапов, багги, мотоциклов, а особенно — наземных роботизированных комплексов.

Кто ответственен за сложившуюся ситуацию

На вопрос, почему так произошло, Сырский ответил, что это "вопрос, в первую очередь, к тогдашнему министру Михаилу Федорову".

"В чем заключались проблемы: на 26-й год был утвержден план кампании. Был запланирован ряд операций, часть из которых была обязательной. Часть планировалось проводить в соответствии с обстановкой, которая могла сложиться. Конечно, выполнение всех этих планов и наши потери — прежде всего в людях. Особенно когда проблема с НРК в первом полугодии была критической", - подчеркнул Сырский.

Экс-начальник штаба напомнил, что "килзона" сегодня составляет около 30 километров, и 60% логистики осуществляется именно с помощью наземных роботизированных платформ.

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Конфликт между Федоровым и Сырским

  • Напомним, Федоров во время своей итоговой пресс-конференции заявил, что у него был конфликт с главнокомандующим Александром Сырским. По словам Федорова, он предлагал заменить Сырского и начальника штаба Андрея Гнатова, но главнокомандующий, мол, "поставил ультиматум" и "придумал, как расколоть страну". 
  • На фоне слухов об отставке главнокомандующего командующие Силами обороны начали выступать с публичными заявлениями в поддержку Сырского.
  • Федоров заявил, что во время его работы Минобороны не блокировало решения Генерального штаба и главнокомандующего Александра Сырского.
  • Сам Сирский развеял слухи о личном противостоянии с экс-главой Минобороны Михаилом Федоровым, назвав конфликт "неожиданностью", и опроверг обвинения в саботаже реформ.

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
  • 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров уходит или его подталкивают к неправильным шагам: я предлагал ему 4 различных формата дальнейшей работы в команде, - Зеленский

Автор: 

армия (8587) финансирование (1931) ВСУ (8447) Александр Сырский (1044) Федоров Михаил (1017)
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Топ комментарии
+30
Погнали стрілочники, так ви ж одна команда презідєнта 😸
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23.09.2026 22:53 Ответить
+17
'Також Сирський подякував Михайлу Федорову.
'Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!' - резюмував він.' Джерело: https://censor.net/ua/n4013871
Коли ж він був щирий? І взагалі чому мовчав, якщо такі колосальні проблеми були з забезпеченням?
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23.09.2026 23:00 Ответить
+16
І тут Остапа понесло) Жги сирок)
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23.09.2026 22:57 Ответить

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