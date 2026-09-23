Обеспечение ВСУ в первом полугодии составило 15-20% от потребности. Вопрос к Федорову, - экс-главком Сырский

В первой половине 2026 года уровень обеспечения ВСУ по всем направлениям составлял всего 15–20 % от реальной потребности, а проблемы с НРК носили критический характер.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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По словам Сырского, армии не хватало снарядов, пикапов, багги, мотоциклов, а особенно — наземных роботизированных комплексов.

Кто ответственен за сложившуюся ситуацию

На вопрос, почему так произошло, Сырский ответил, что это "вопрос, в первую очередь, к тогдашнему министру Михаилу Федорову".

"В чем заключались проблемы: на 26-й год был утвержден план кампании. Был запланирован ряд операций, часть из которых была обязательной. Часть планировалось проводить в соответствии с обстановкой, которая могла сложиться. Конечно, выполнение всех этих планов и наши потери — прежде всего в людях. Особенно когда проблема с НРК в первом полугодии была критической", - подчеркнул Сырский.

Экс-начальник штаба напомнил, что "килзона" сегодня составляет около 30 километров, и 60% логистики осуществляется именно с помощью наземных роботизированных платформ.

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Конфликт между Федоровым и Сырским

Напомним, Федоров во время своей итоговой пресс-конференции заявил, что у него был конфликт с главнокомандующим Александром Сырским. По словам Федорова, он предлагал заменить Сырского и начальника штаба Андрея Гнатова, но главнокомандующий, мол, "поставил ультиматум" и "придумал, как расколоть страну".

На фоне слухов об отставке главнокомандующего командующие Силами обороны начали выступать с публичными заявлениями в поддержку Сырского.

Федоров заявил, что во время его работы Минобороны не блокировало решения Генерального штаба и главнокомандующего Александра Сырского.

Сам Сирский развеял слухи о личном противостоянии с экс-главой Минобороны Михаилом Федоровым, назвав конфликт "неожиданностью", и опроверг обвинения в саботаже реформ.

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