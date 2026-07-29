Федоров объяснил разногласия с Сырским: это не личный конфликт, а мировоззренческий
Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время его работы Минобороны не блокировало решения Генерального штаба и главнокомандующего Александра Сырского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Украинской правде".
Конфликт был не личным, а мировоззренческим
Федоров опроверг наличие личного конфликта с главнокомандующим. По его словам, речь шла о разных подходах к ведению войны и внедрению изменений.
Он пояснил, что у него было собственное видение, включавшее реформы, проекты и операции. Это видение он представил президенту еще до назначения, а впоследствии — главнокомандующему и начальнику Генерального штаба. В то же время возник институциональный и культурный конфликт по поводу реализации этих идей.
"На самом деле у нас прямо такого личного конфликта с главнокомандующим не было. Это скорее мировоззренческий конфликт. У нас есть определенное видение войны, с которым мы пришли", — отметил Федоров.
Решения не блокировали, от должностей отказался
Экс-министр подчеркнул, что Министерство обороны не препятствовало решениям военного руководства. Он объяснил это тем, что армия постоянно ведет боевые действия и должна работать максимально эффективно.
Также Федоров заявил, что не выдвигал ультиматумов относительно своей должности. После пресс-брифинга и на фоне протестов ему предлагали различные должности, но он отказался от них, поскольку не поддерживает формальные роли без реального влияния.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Грузевич сидів і на все казав, що Олександр Станіславович - мій начальник», - сказав співрозмовник.
У Драпатого були незадоволені роботою Грузевича на цій посаді та гальмуванням потрібних рішень