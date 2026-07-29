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Новости Отставка Федорова
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Федоров объяснил разногласия с Сырским: это не личный конфликт, а мировоззренческий

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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время его работы Минобороны не блокировало решения Генерального штаба и главнокомандующего Александра Сырского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Украинской правде".

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Конфликт был не личным, а мировоззренческим

Федоров опроверг наличие личного конфликта с главнокомандующим. По его словам, речь шла о разных подходах к ведению войны и внедрению изменений.

Он пояснил, что у него было собственное видение, включавшее реформы, проекты и операции. Это видение он представил президенту еще до назначения, а впоследствии — главнокомандующему и начальнику Генерального штаба. В то же время возник институциональный и культурный конфликт по поводу реализации этих идей.

"На самом деле у нас прямо такого личного конфликта с главнокомандующим не было. Это скорее мировоззренческий конфликт. У нас есть определенное видение войны, с которым мы пришли", — отметил Федоров.

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Решения не блокировали, от должностей отказался

Экс-министр подчеркнул, что Министерство обороны не препятствовало решениям военного руководства. Он объяснил это тем, что армия постоянно ведет боевые действия и должна работать максимально эффективно.

Также Федоров заявил, что не выдвигал ультиматумов относительно своей должности. После пресс-брифинга и на фоне протестов ему предлагали различные должности, но он отказался от них, поскольку не поддерживает формальные роли без реального влияния.

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Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

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Автор: 

Минобороны (9976) Александр Сырский (1040) Федоров Михаил (919)
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Топ комментарии
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Драпатий зняв з посади начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича, - https://hromadske.ua/viyskovi/268525-drapatyy-zniav-nachshtabu-sukhoputnykh-viysk hromadske повідомив співрозмовник у Генштабі.

«Грузевич сидів і на все казав, що Олександр Станіславович - мій начальник», - сказав співрозмовник.

У Драпатого були незадоволені роботою Грузевича на цій посаді та гальмуванням потрібних рішень
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29.07.2026 23:45 Ответить
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та віримо, віримо, вгамуйся вже!
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29.07.2026 23:51 Ответить
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Звичайно був конфлікт.Можна легко це уявить.Приходить юноє дарованіє,35 років(яке війну на Youtube тільки бачило) до військових і тлумачить їм як требе воювать.Зараз в нього посади немає.Нехай сформує з нуля як Мадяр хоч бат у СБС і покаже як треба.
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30.07.2026 00:01 Ответить

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