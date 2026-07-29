Федоров объяснил разногласия с Сырским: это не личный конфликт, а мировоззренческий

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время его работы Минобороны не блокировало решения Генерального штаба и главнокомандующего Александра Сырского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Украинской правде".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Конфликт был не личным, а мировоззренческим

Федоров опроверг наличие личного конфликта с главнокомандующим. По его словам, речь шла о разных подходах к ведению войны и внедрению изменений.

Он пояснил, что у него было собственное видение, включавшее реформы, проекты и операции. Это видение он представил президенту еще до назначения, а впоследствии — главнокомандующему и начальнику Генерального штаба. В то же время возник институциональный и культурный конфликт по поводу реализации этих идей.

"На самом деле у нас прямо такого личного конфликта с главнокомандующим не было. Это скорее мировоззренческий конфликт. У нас есть определенное видение войны, с которым мы пришли", — отметил Федоров.

Читайте: Федоров: Реформу мобилизации планировали запустить в августе

Решения не блокировали, от должностей отказался

Экс-министр подчеркнул, что Министерство обороны не препятствовало решениям военного руководства. Он объяснил это тем, что армия постоянно ведет боевые действия и должна работать максимально эффективно.

Также Федоров заявил, что не выдвигал ультиматумов относительно своей должности. После пресс-брифинга и на фоне протестов ему предлагали различные должности, но он отказался от них, поскольку не поддерживает формальные роли без реального влияния.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 14-й день подряд продолжаются массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОрепортаж

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

Читайте также: Федоров: "Я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны"