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Новости Отставка Федорова
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В Украине 14-й день подряд продолжаются массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 июля в Украине продолжились акции протеста в связи с отставкой министра обороны Михаила Федорова. Это уже 14-й день, когда люди выходят на улицы в разных городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Люди выходят на улицы и озвучивают свои требования

В Днепре на акцию собралось около 80 человек. В начале митинга участники почтили память погибших минутой молчания и развернули большой флаг Украины. Люди держали плакаты с надписями о возвращении Федорова на должность.

В Ивано-Франковске на площадь вышли почти 50 человек. Акция также началась с минуты молчания. Участники держали плакаты и скандировали лозунги в поддержку Федорова.

В Запорожье акции также не прекращаются уже 14 дней. Люди выходят с новыми плакатами, но главное требование остается неизменным — возвращение Михаила Федорова на должность.

Протесты в поддержку Федорова

Протесты в поддержку Федорова

Протесты в поддержку Федорова

Протесты в поддержку Федорова

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  • Ранее ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, анонсировал в Киеве на пятницу, 31 июля, протестное шествие за диалог и реформы в оборонной сфере.

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: Мужчину в балаклаве с ножом задержали на акции против отставки Федорова во Львове: его личность установлена. ФОТО

Автор: 

Запорожье (3152) Ивано-Франковск (865) протест (5982) Запорожская область (4723) Ивано-Франковская область (1042) Федоров Михаил (919) Днепропетровская область (5561) Днепровский район (454) Запорожский район (747) Ивано-Франковский район (51) Днепровое (10)
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Топ комментарии
+7
Що Федоров,що ЗЕленський це ягоди одного поля.Сам признався що 7 років на ЗЕленського працював.Тепер хотілось на себе,а ЗЕбіл заревнував.
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29.07.2026 22:13 Ответить
+3
Не бачу на картонках щирих бажань.
Де вимоги не підіймати тарифи під час війни на воду і проїзд?
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29.07.2026 22:05 Ответить
+3
Це мітинги не за федорова, який підмахнув незаконні санкції проти Українця Порошенка, як проти зеленського, який з вертухаями ригоАНАЛЬНИМИ, упродовж 7 років, системно здають московітам Українців в окупацію!
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29.07.2026 22:07 Ответить

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