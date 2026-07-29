В Украине 14-й день подряд продолжаются массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 июля в Украине продолжились акции протеста в связи с отставкой министра обороны Михаила Федорова. Это уже 14-й день, когда люди выходят на улицы в разных городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Люди выходят на улицы и озвучивают свои требования

В Днепре на акцию собралось около 80 человек. В начале митинга участники почтили память погибших минутой молчания и развернули большой флаг Украины. Люди держали плакаты с надписями о возвращении Федорова на должность.

В Ивано-Франковске на площадь вышли почти 50 человек. Акция также началась с минуты молчания. Участники держали плакаты и скандировали лозунги в поддержку Федорова.

В Запорожье акции также не прекращаются уже 14 дней. Люди выходят с новыми плакатами, но главное требование остается неизменным — возвращение Михаила Федорова на должность.







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Ранее ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, анонсировал в Киеве на пятницу, 31 июля, протестное шествие за диалог и реформы в оборонной сфере.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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